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「中國鵬」爭議延燒 鄭運鵬再被爆解放軍帶路賺人民幣

記者朱冠諭／桃園22日電
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬遭爆，成立假外資公司申請大陸境內專利，還疑似透過有解放軍背景的「表哥」帶路賺人民幣。(本報資料照片)
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬遭爆，成立假外資公司申請大陸境內專利，還疑似透過有解放軍背景的「表哥」帶路賺人民幣。(本報資料照片)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬赴陸經商爭議延燒，無黨籍桃園市議員候選人毛嘉慶昨指控，鄭不僅成立假外資公司申請大陸境內專利，還疑似透過有解放軍背景的「表哥」帶路賺人民幣，呼籲鄭運鵬自己出來說清楚。

對此，鄭運鵬今早回應，公司經營為公開資訊，他接受檢驗，反批這些內容是看圖說故事。

藍營曾揭露，鄭運鵬2008年立委敗選後曾到大陸經商，成立「鷗業新媒體」，以「中國台灣」向知識產權局提出專利申請。鄭運鵬當時回應，申請世界專利（PCT）時，因台灣不是會員國，透過專利公司申請，地址都會被改成中國台灣。

不過，毛嘉慶昨在網路節目爆料，其實鄭運鵬不只申請世界專利，而是要申請大陸境內的專利。他掌握一份聲請大陸境內的專利聲請書，時間是2011年9月14日，號碼為CN102187635A，其中CN就是指大陸。

而這份專利聲請書中也提到，鄭運鵬申請世界專利的時間點是2011年1月9日，但申請專利的不是「鷗業新媒體」，而是另一間地址為在薩摩亞群島阿皮亞市的「鷗業行動傳媒有限公司」，換句話說是一間「假外資公司」。

毛嘉慶批評，「鄭運鵬用設在台灣的公司申請世界專利，卻用假外資申請大陸專利」，就是因為知道自己身為民進黨政治人物才心虛。

毛嘉慶說，鄭運鵬從大陸回來，假裝要解散鷗業公司，實際上卻沒解散，而是金蟬脫殼，在薩摩亞群島阿皮亞市成立另一間「鷗業控股股份有限公司」，雖然裡面的申請人沒有鄭運鵬，但有兩位人士是原班人馬，替鄭運鵬當代理人，其中一人名叫張千駿，還曾在2018年打著鄭運鵬辦公室主任旗號，被民進黨徵召參選花蓮市長。

毛嘉慶還提到，鄭運鵬在大陸四川做生意時，曾向外人介紹一位「表哥」，名叫陳進，此人不僅在四川多家公司當法定代理人，甚至有解放軍背景。

毛嘉慶質疑，陳進有軍方背景，鄭運鵬知情，還是現在才知道？「為什麼包括中國移動在內的大陸三大電信公司，都要跟你鄭運鵬的歐業公司做生意，就憑你有利用價值」。呼籲鄭運鵬，到底跟這位陳進有沒有關係，「給你機會出來說清楚」。

民進黨 解放軍

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