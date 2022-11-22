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薛瑞元稱公布掮客名單幼稚 蔣萬安：潑糞水？有所本？

記者潘才鉉／台北22日電
蔣萬安22日赴台北市松山信義區車隊掃街。(圖：蔣萬安競辦提供)
蔣萬安22日赴台北市松山信義區車隊掃街。(圖：蔣萬安競辦提供)

衛福部長薛瑞元日前提到，民進黨台北市長候選人陳時中防疫擋住疫苗掮客財路，才會被操作仇恨值，不過薛瑞元被問及疫苗掮客名單則說「太幼稚、不想回答」。國民黨台北市長候選人蔣萬安反問，薛瑞元丟出疫苗掮客的話題，是潑糞水還是有所本？

蔣萬安今上午赴台北市松山信義區車隊掃街，並接受媒體聯訪，他說，去年疫情爆發人心不安，人民需要快篩沒快篩；人民需要PCR，PCR量能卻不足；人民需要疫苗，不但沒疫苗，竟然還傳出有疫苗掮客大發國難財，這種事情怎能私了？薛瑞元丟出疫苗掮客的話題，是潑糞水還是有所本，應該給社會一個交代，否則薛瑞元必須為此事負起責任。

蔣萬安表示，陳時中還談到南韓的案例，但南韓案例的狀況跟台灣根本不同；民進黨不按國際商務規則買疫苗，還有人試圖上下其手，才導致台灣買不到BNT，而民間團體願意出來彌補政府缺失，政府該做的是感謝，結果陳時中去年擋疫苗，今年薛瑞元又說對方是掮客，傷害佛光山這樣一心幫助台灣人民的團體，根本是指鹿為馬，顛倒黑白。

另外，媒體問及，中華民國防疫學會理事長王任賢爆料，當初高端審查的時候，有與會委員對高端的樣本數有意見，但衛福部找專家操弄數據，幫助高端繼續拿到EUA？

蔣萬安表示，民進黨護航高端是鐵的事實，但是面對外界的各項質疑，陳時中和衛福部永遠已讀不回、完全閃躲，才會造成人民持續的不信任與質疑，民進黨政府應該要交代清楚，如果繼續黑箱，人民就要用選票來制裁民進黨政府。

疫苗 民進黨 陳時中

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