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嘆薛瑞元變樣 柯文哲：政治使人瘋狂

記者劉懿萱／新北22日電
衛福部長薛瑞元指民進黨台北市長候選人陳時中的仇恨值，是來自擋了疫苗掮客。台北市長柯文哲酸說，他「比豬隊友還豬」，既然事情做錯閉嘴就好。(圖：民眾黨提供)
衛福部長薛瑞元指民進黨台北市長候選人陳時中的仇恨值，是來自擋了疫苗掮客。台北市長柯文哲酸說，他「比豬隊友還豬」，既然事情做錯閉嘴就好。(圖：民眾黨提供)

衛福部長薛瑞元指民進黨台北市長候選人陳時中的仇恨值，是來自擋了疫苗掮客、疫苗騙子。台北市長柯文哲昨酸說，他「比豬隊友還豬」，既然事情做錯閉嘴就好，現在說別人買疫苗有什麼目的，一舉得罪多少人，還回憶二十幾年前認識薛時，並不是這樣的人，「有時候政治使人瘋狂」。

薛瑞元前天被問及陳時中仇恨值高是因為有擋到人財路時說，是疫苗掮客，其實就是「疫苗騙子」，不是真的要賣疫苗，都會說「現在我手上有疫苗，但你要先拿出總採購價金的大約30%當訂金」，但訂金付出去後可能就沒有下文了。

柯文哲昨到新北巿陪同民眾黨議員候選人陳世軒、陳俊霖掃街，被問及此事，他說，「不講還好，你現在扯到慈濟跟台積電甚至鴻海，比豬隊友還豬」，認為有些事情做錯閉嘴就好，現在越扯越大，慈濟買疫苗結果說人家有什麼目的，一舉得最多少人，隨後話鋒一轉又提及，二十幾年前薛在當衛生署醫事科長時，自己就跟他很熟，甚至還把全國器官捐贈防疫登入系統外包給自己做。

柯文哲感嘆，政治就是這樣，就像最近看立委柯建銘，以會感到奇怪幾十年前，也不是長這個樣子，怎麼現在變這樣子，薛瑞元以前也不是這個樣子，認為「有時候政治使人瘋狂」。

疫苗 柯文哲 陳時中

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