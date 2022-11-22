新聞評論／「綠能，你不能」 人民的痛民主的傷

今年選舉，出現了與四年前相同的「討厭民進黨 」氛圍。綠營候選人受到中央執政鴨霸的拖累，普遍選情下滑。所不同的是，四年前外界對蔡政府的批評，多半集中在雙標、硬幹與無能等問題。這次，人們琅琅上口的新口號則是「綠能 你不能」。這句話，道盡了民進黨這六年半執政的惡質化，以及台灣民主受到的侵害。

「綠能你不能」一詞，準確地說，中間應加個逗號：「綠能，你不能。」意思是說，綠營的人可以這樣做，但你不行。這句話，點出幾個關鍵概念：第一，你必須是綠營「自己人」，才享有做某些事的特權；你若是「外人」，你就會被禁止或被制約。第二，這是「雙標黨」的再進化：民進黨原來只針對某些議題「選擇性」地採取雙標，但久而久之，「雙標」竟被內化至所有領域，民主、法治、倫理全被突破。第三，這意味綠營已成為台灣的新特權階級，可以為他人之所不能為，而且漸漸不再受到任何監督。

檢視民進黨的作為，這種「綠能你不能」的現象幾乎無所不在，在在刺痛人民的心。從遠的來說，例如：當年民進黨在野時，蔡英文 寫下「藻礁永存」的承諾；如今她執政，卻執意在藻礁上興建三接。馬政府執政時，民進黨疾呼「禁用瘦肉精、拒吃毒豬牛」；如今執政，蔡總統即隻手開放萊豬，更鬆綁美牛。當年在野時，民進黨高呼「黨政軍退出校園」；如今，則直接將黨部活動開進大學校園，把學生會當成自己的側翼栽培。民進黨自由遊走在矛盾或相左的價值之間，似乎毫不覺得罣礙。

從近的來說，民進黨最近頻頻傳出黨政官員、警政要角與黑道在豪宅私人會館夜宴，並接受地下匯兌大亨招待酬酢，照片歷歷在目。出身天道盟的黃承國，不僅擔任民進黨台北市黨部主委，甚至當上總統府國策顧問，不時安排蔡英文出席有黑道脈絡的宮廟祭典，並一再介入北市都更等案件，被譏「黑金治國」。與此同時，台灣治安卻急劇惡化，不少年輕人被販運至柬埔寨當成人質，全台各地竟都出現「台版柬埔寨」式的詐騙集團擄人事件，短短一周即掃蕩了上千詐騙犯。但蔡英文對政府的失職一無愧疚，最近她到各地輔選，竟還高唱「終結黑金」的口號。她不知道，「黑金」的牌銜已懸掛在民進黨門口了嗎？

這次選舉，出現「綠能你不能」的事例還包括：林智堅的雙論文抄襲，蔡英文不問黑白要全黨繼續力挺，然後發動全黨大打「抄襲」戰。因此，即使獲有康乃爾博士學位的張善政，竟連他在宏碁任職時的農委會委託報告都被拿出來亂打；高虹安在辛辛那提博士論文，引用自己在資策會任職時的論文，也一樣遭亂棒追打。而農委會和資策會，都自甘被民進黨當成政治追殺工具，醜態畢露。至於鄭文燦被檢舉碩士論文抄襲率達三成，桃園市府僅以一句「在合理範圍內引用」，即輕輕帶過。

「綠能你不能」，因為你永遠比不上民進黨鴨霸，比不上它大膽濫權。這些景象，老百姓看在眼裡，會心服嗎？最近民進黨又使出「抗中保台」慣技，抹黑對手「賣台」。未料鄭運鵬被挖出曾在大陸設立公司經商，還稱自己住在「中國台灣台北」，只落得「中國鵬」的封號。陳時中則被揪出曾赴陸交流，標榜「兩岸一家親」，這又算什麼「抗中DNA」？

這次選舉，「綠能你不能」的氛圍籠罩，集中反映了民眾心中的怨怒。這不僅是人民胸口的一道傷，更是民進黨砍在台灣民主頭上的一刀。