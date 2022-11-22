藍控護航涉洗錢犯嫌炒地 鄭文燦喊告

國民黨日前舉行記者會，指控鄭文燦市府涉嫌護航跨國洗錢案主嫌郭哲敏詐騙集團，桃園市議員候選人凌濤21日再揭露「關鍵地主」。(記者劉宛琳／攝影)

國民黨 日前指控桃園市政府涉嫌護航跨國洗錢案主嫌郭哲敏的集團，桃園市議員候選人凌濤昨天再表示，協助郭哲敏購買桃園八德土地的「關鍵地主」是桃園市長鄭文燦好友，凌質問身為立法院司法及法制委員會委員的民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，支不支持查辦這起市府護航炒地案？

市府新聞處長詹賀舜回應，鄭文燦八年沒告過任何人，這次「空降的政治打手」凌濤缺乏證據惡意抹黑，將委由律師提告，「以後講一次告一次」；鄭文燦和郭哲敏沒有往來，市府公開透明處理各種建設計畫，民間土地買賣屬私人商業行為，市長不會知道，更不會介入。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，支持鄭文燦市長對相關抹黑提告，並呼籲國民黨議員候選人不要因為自己黨內競爭激烈，四處抹黑謀求聲量與關注。

凌濤表示，郭哲敏集團前年在桃園八德購入18筆總計1萬8000多坪土地，每坪價格3萬元（台幣，下同，約960美元），總價約5.5億元；確定徵收後，每坪成交行情落在20萬元以上，總價37億元，等於郭哲敏集團狠賺30億元；投資 眼光如此精準，要事先滿足三個條件：買在捷運 站旁邊、能夠從農地變更地目、能擴大容積20%。