藍委促公布疫苗掮客 薛瑞元冷笑幼稚

薛瑞元21日表示，現階段沒有要公布任何掮客名單。(記者蘇健忠／攝影)

衛福部長薛瑞元日前表示，民進黨台北市長候選人陳時中 防疫擋住疫苗 掮客財路，才會被操作仇恨值。國民黨立委昨在立法院衛環委員會砲轟薛瑞元這番言論是「提油救火」，要他交出疫苗掮客名單；薛瑞元冷笑數聲，表示此題「太幼稚、不想回答」，並說「至少現階段沒有要公布任何名單」。

立委批他是「陳時中競辦發言人」，薛瑞元則強調是為政策辯護；至於疫苗掮客名單，「也許某天會公諸於世」。他還說，自己指的是有「掮客」要賣慈濟、佛光山等宗教團體或工商團體疫苗，這些想要賣疫苗的人卻拿不出證明。

立委賴士葆批薛瑞元只講擋人財路、卻不肯講掮客是誰，指薛的發言是「提油救火」、「一棒子打死慈濟、佛光山」，導致陳時中仇恨值暴增到七成五。薛瑞元回應，他是為了政策辯護，有謊言必須揭發，不願防疫成績被扭曲、汙衊。

賴士葆問，曾公開獲授權可購買BNT疫苗的台灣東洋董事長林全是掮客？當初想買疫苗的各宗教團體、各縣市政府是掮客？薛瑞元回應，林全不是掮客，當時他有得到BNT的授權；至於各地方政府則是委託藥商，但要求他們進一步提供資料「就沒了」。

立委李德維問，在野黨立委有帶疫苗掮客去衛福部嗎？薛瑞元表示，都沒有。李德維再問，之前網路爆料有位「吳姓立委」帶疫苗掮客到衛福部，是這位吳姓立委嗎？薛回應必須確認才能回答。立委楊瓊瓔要求應將疫苗掮客趕快公諸於世，薛瑞元則回應：「也許某天會公諸於世。」

台北市長候選人陳時中昨天表示，台灣最缺疫苗時，企業界有很多人熱心幫助，但有很多國際掮客。國際佛光會中華總會則發表聲明，過程毫無「透過掮客購買」情事，該藥廠是以「與政府相關部門直接洽談」為原則，使得原採購計畫因此停止。

律師何祖舜表示，薛瑞元若認為這些掮客有意詐欺 ，基於公務員法定義務就應該講清楚，甚至向檢調告發。律師王傑則提醒，若薛欠缺證據，講出來得承擔誹謗責任。

何祖舜指出，詐欺罪屬公訴罪，且有處罰未遂犯，只要有故意施用詐術的行為，不需要使對方陷於錯誤，就已構成詐欺未遂罪嫌。若薛瑞元口中的疫苗掮客是謊稱有來源可取得疫苗，甚或佯稱有原廠認證而涉嫌詐欺，依刑事訴訟法規定，公務員於執行職務時知犯罪嫌疑者，有主動告發的「義務」，衛福部當時就應該主動向檢調告發。但現在薛話只說一半，對檢察官來說，犯罪嫌疑不明確，檢方難以啟動偵查。