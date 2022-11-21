薛瑞元揭疫苗騙子透過宗教、企業牟利 工商大老：別拗

衛福部長薛瑞元（圖）21日上出席立院備詢，會前針對所謂的「掮客說」也包括當時想捐疫苗的宗教團體慈濟與佛光山嗎？薛瑞元回說「沒有啦，我沒說宗教團體他們要賣疫苗，這有所誤會」。（記者蘇健忠／攝影）

衛福部長薛瑞元日前說，民進黨台北市長候選人陳時中 曾擋下許多疫苗掮客，因此遭受攻擊，昨天更進一步指出，疫苗掮客根本是「疫苗騙子」，他更點名這些騙子透過工商團體、宗教團體找上疫情 指揮中心，意圖從疫苗採購中牟取利益。三三會理事長林伯豐昨聞言動怒表示，政府做錯事就應承認，不要硬拗。

本報系聯合報報導，薛瑞元聲稱陳時中疫情期間擋下很多疫苗掮客，斷人財路才產生仇恨值。無黨籍候選人黃珊珊說，「現任部長說前任部長擋了掮客，那就是前任部長要講清楚。」但前後任衛福部長都不說掮客是誰，陳時中還要大家去問薛瑞元，薛什麼時候被指定為陳的競選總幹事？

國民黨候選人蔣萬安說，2020年下半年，各國都在搶BNT與莫德納，只有陳時中在搶高端，這就算了，疫情爆發後有民間團體要買1500萬劑BNT捐給政府，陳時中竟百般阻撓，堅持護航高端到底。現在薛瑞元炮製謊言護航陳時中，凸顯民進黨的墮落。

台北中國時報報導，薛瑞元昨辯稱，當時台灣疫情較國外低很多，台灣洽購的疫苗公司，第一時間均不願出貨，就在美、日等國紛紛捐贈疫苗之際，有掮客透過工商企業、宗教團體前來洽談，說自己有現貨，並要求指揮中心先付採購價30％訂金，「我們就問，到底疫苗從哪來？有沒有原廠授權？」

薛瑞元說，若這些工商企業、宗教團體無法提出原廠授權證明，「一看就知道是假的」，根本沒法談下去，「陳時中在這段時間擋掉多少疫苗騙子的利益，每筆都上億元、上千萬台幣，這些人可能懷恨在心，藉由媒體開始攻擊，說陳時中擋疫苗，是這麼一個由來。」

報導指出，國際佛光會中華總會總會長趙怡昨回應，去年5月疫情嚴峻，美國佛光會會員認識嬌生藥廠，因此想自費捐疫苗給台灣，但後來嬌生只願意和政府接洽，因此捐贈無望，「我們都是自發性捐贈，不可能透過掮客買疫苗。」

林伯豐表示，當初缺疫苗，工商團體願意拿錢捐贈，且是與BNT德國原廠接洽，但因有上海復星代理問題，政府沒同意，就沒做了。林伯豐強調，那時政府為了高端疫苗 ，以致疫苗採購量不足，且所謂掮客、騙子，是由別人拿錢出來，但工商團體是捐錢。他直言，政府疫苗政策不夠透明，還失策。

對此，民進黨前立委李俊毅說陳時中擔任指揮官期間一度像是民進黨的救星，後來支持度一路下滑，原因恐不是因為擋到掮客，薛瑞元會說這番話，是「比豬隊友還要豬」。