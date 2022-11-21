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北市超級星期天 蔣萬安貼身戰 陳時中、黃珊珊大造勢

記者林麗玉、胡瑞玲、潘才鉉／台北21日電
國民黨台北市長候選人蔣萬安（右）20日連續到多個市場掃街拜票，爭取支持，不少民眾開心與他合影。（記者林伯東／攝影）
國民黨台北市長候選人蔣萬安（右）20日連續到多個市場掃街拜票，爭取支持，不少民眾開心與他合影。（記者林伯東／攝影）

台北市長選情三腳督戰得激烈，超級星期天無黨籍候選人黃珊珊「偉大市民挺珊珊」晚會造勢，為她站台的前立委黃國昌說，抗中保台不是少數權貴遮羞布。民進黨候選人陳時中昨辦「為愛而走大遊行」，總統蔡英文向支持者喊話，肯定蔡英文、票投陳時中；國民黨候選人蔣萬安和妻子石舫亘分進合擊拜票，請支持者數位串聯。

民進黨台北市長候選人陳時中20日辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，支持民眾沿路高喊...
民進黨台北市長候選人陳時中20日辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，支持民眾沿路高喊凍蒜，人潮擠滿台北市政府前廣場。（記者胡經周／攝影）

綠營遊行下午從民進黨部步行到台北市府前，蔡英文總統、前副總統陳建仁出席，出發前現場就擠滿百工百業的遊行隊伍及支持者，支持者不斷大喊「台北變好、台灣更好」。主辦單位稱出席人數超過15萬人。

蔡英文致詞時說，陳時中是最好台北市長、最強市政指揮官。她說，有些人醜化陳時中、製造仇恨值。台北市民有重新選擇的機會，難道要回國民黨執政？

陳時中呼籲選民「拉票、固票、投票」，棄誰保誰、含淚投票等不是他的風格，如果不讓過去貪腐的國民黨回北市府，就支持陳時中。台北市民給國民黨、台北市長柯文哲機會，但他們都沒達到目標。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日晚舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，許多年輕支持者...
無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日晚舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，許多年輕支持者現身力挺。（記者余承翰／攝影）

晚間黃珊珊主打「台北的未來，首都第一女市長」，造勢活動晚間7時開始就聚集上萬支持民眾，「凍蒜」聲不絕於耳。黃珊珊的造勢場由公有市場攤商穿著雨鞋站台，強調黃會做實事，「雨鞋拚皮鞋」。她短短幾公尺大進場因支持者太熱情，走了十幾分鐘，

晚會尾聲播放黃珊珊兒子支持的VCR，捎來卡片寫著「媽媽，我希望你贏……不用擔心我，去做吧！」讓黃珊珊哭慘了，她說，「我的小孩今年20歲，我也要為了他而戰。」黃珊珊說，藍綠兩黨分化台灣人民，操作仇恨恐懼，請大家遏止這樣的政治文化。

柯文哲說，現在他內心非常焦慮，怕台北回到過去複雜的政商關係，呼籲人民讓改革不要停止。黃國昌說，抗中保台是每個台灣人共同的DNA，不是少數權貴勾結不肖商人謀取私利的遮羞布。

蔣萬安的夫人石舫亘連日來加入掃街拜票輔選，昨更是首次擔任「代打母雞」到萬華站台時更提及「萬華不是破口」。蔣萬安昨下午赴建國花市掃街拜會，蔣萬安說，「萬華不是破口」是除了陳時中以外的全民共識，大家都知道萬華是這次是守住疫情的堡壘、守住疫情最前線，非常感謝萬華，萬華絕對不能汙名化。

陳時中 國民黨 蔡英文

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