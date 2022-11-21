黑白集／從謙卑到罵人頭蝨 民進黨金句王國沉淪

蔡英文的知名金句「謙卑、謙卑、再謙卑」，經過六年多執政的淘洗，已從她對黨同志的期許變成對百姓的喝斥。（本報資料照片）

民進黨 過去有「三寶」，以無厘頭的發言讓人絕倒，當時大家稱之為「練肖話」。但自從蔡政府發明網軍和文青體，「肖話」全都變成了「金句」，從此台灣每天都是「超前部署」，除了國民所得「超越韓日」，連每戶家庭財富都「超英越美」。從此，官員和綠營人士更是金句連發，語不驚人死不休。

先看最近的例子：當過快八年新竹市長的林智堅說，新竹因為「產矽」，而有半導體產業。簡單說，新竹產矽和新竹產米粉一樣，都是地方天然土特產。民進黨苗栗縣長候選人徐定禎不遑多讓，他說，「如果執政黨真那麼糟糕，還會有今天這場選舉嗎？」言下之意，民眾還能投票 ，都得向民進黨磕頭稱謝。

陳時中 新推出的競選影片《往後，誰可以接住你》，強調自己過去三年防疫的功勞；他忘了被漏接的確診死者達1萬4000人，他還不承認自己下過「24小時火化令」。新衛福部長薛瑞元更是青出於藍，把在野黨質詢形容為「頭蝨」般可厭，浪費官員時間；在他眼裡，自不會有民主制衡、五權分立這些概念。

在民進黨的金句王國裡，每個人都被假定是過著幸福快樂的生活。蔡英文的知名金句「謙卑、謙卑、再謙卑」，經過六年多執政的淘洗，已從她對黨同志的期許變成對百姓的喝斥。這是「金句王國」的現在式。