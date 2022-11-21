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新聞評論／官員搶當戰狼 「綠衛兵」增仇恨值

聯合報社論
衛福部長薛瑞元日日嗆政治金句，被綠營立委捧為「新戰神」。（本報資料照片）
衛福部長薛瑞元日日嗆政治金句，被綠營立委捧為「新戰神」。（本報資料照片）

為了搶救前長官陳時中的選情，衛福部長薛瑞元彷彿一夕變性，日日嗆政治金句，左批國民黨，右打民眾黨，用詞比閣揆蘇貞昌還辛辣。綠營立委直捧薛為「新戰神」，連蔡英文總統都說「看走眼」，本以為薛是被罵不回嘴，原來是不能隨便罵的公務員；陳時中也說，能把衛福部交給薛瑞元，他覺得很驕傲。

陳時中覺得驕傲的是什麼？是薛瑞元能承其壯志，還是有新政嘉惠民眾？都不是，而是薛瑞元批藍打白既酸且辣，比陳時中的政治狠話還嗆，甚至連「國民黨攻擊的手法很討厭，像頭蝨一樣」的離譜言論都脫口而出，雖然事後致歉，指後續編故事的可能是網軍，不一定是國民黨，但他又說，行政官員不能說煩，立委詢問就是回答，頭蝨咬到不會死人，但就很不舒服。從薛被批為「綠衛兵」時，還自我加碼為「綠油精」，說明其用詞在激化對立，鞏固基本盤。

薛瑞元還強辯陳時中仇恨值高，是因為防疫過程「擋人財路」，所以被懷恨在心。國民黨台北市長候選人蔣萬安和無黨籍市長候選人黃珊珊，都要薛把被擋財路的掮客講出來。蔣說陳時中仇恨值高，是因擋慈濟、護高端、浪費公帑；黃則說是因沒讓人民及時打到疫苗。其實防疫會有這麼多爭議，關鍵在陳時中決策政治考量凌駕專業評估；他假裝看不到諾富特，硬指萬華為破口；中央防疫「厚愛」高雄、桃園，等到選舉了才否認歧視台北，來得及嗎？

陳時中仇恨值高，當然是藍綠公認的事實，但最早卻是原欲參選台北市長的林佳龍如此影射陳時中的；一個林佳龍口中「大數據分析的中性詞彙」，就此成為陳時中政治特質的貼切形容詞。而薛瑞元此刻再戰仇恨值，不但完全鞏固了選民對陳時中的認知，也再度顯示衛福部已淪為輔選工具，甚至矮化成陳時中的第二競總。

以往輿論常抨擊立委質詢用詞失當，為行政官員抱屈，然而蘇內閣上任後，蘇貞昌自己都帶頭罵女立委，還引用立委爹娘「代為教訓」國會議員，全然不把民意機關尊嚴放在眼裡，因此立委直批是「吵架內閣」帶壞官員，蘇貞昌雖不承認，但對於薛瑞元刻意貶低在野黨表現，政院卻公開稱道薛能為政策辯護。蘇內閣愛用戰狼，部長還能不耍狠和立委「直接嗆賭唆哈」，揚言提告？

兼具律師、醫師資格，又長期投入政治事務的薛瑞元，客觀條件上看來確實是衛福部難得的人才，然而，薛瑞元發揮了「律師政客」好耍嘴皮、刻薄尖酸的一面，全然看不到當年小鎮醫師的人道關懷精神。甚至民眾黨新竹市長候選人高虹安身心俱疲住院，薛瑞元還能「隔空診斷」，指有濫用醫療資源嫌疑。所有醫師都明白，「薛律師」的診斷，完全不符合避免病人身心遭受傷害、維護病人健康權益，以及不歧視病人等醫學專業倫理。這正說明薛瑞元或許能當滑舌的訟棍，卻不是適格的醫師和衛福首長。

薛瑞元會變成急先鋒的戰狼，是因為綠營選情告急，勢將衝擊選後內閣安排，此際再不表忠還待何時？當內閣首長爭相以「黨官」為能事，施政必以「黨國」為先，從財經農交到檢調司法，無不奉民進黨選戰利益為上，傾黨國之力剿殺對手，讓人但見有民進黨主席，全然看不到中華民國總統。殊不知就是這種霸道扭曲的治國手段與用人方式，形成了「討厭民進黨」的氣氛。光靠戰狼救不了民進黨，只一句「挺台灣」也難讓綠營還魂，再不能痛切反省，這次選舉會讓民進黨再次沉淪。

陳時中 民進黨 國民黨

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