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新北衝票 侯友宜直搗綠票倉 蔡英文13度幫林佳龍站台

記者劉懿萱、張睿廷、邱瑞杰、李成蔭／新北21日電
九合一選舉投票前的超級星期天，國民黨新北市長候選人侯友宜（中）20日晚在新莊體育館造勢，與議員及里長候選人一起帶領支持者高呼「凍蒜」。（記者許正宏／攝影）
九合一選舉投票前的超級星期天，國民黨新北市長候選人侯友宜（中）20日晚在新莊體育館造勢，與議員及里長候選人一起帶領支持者高呼「凍蒜」。（記者許正宏／攝影）

新北市長選情最後一周轉趨激烈，綠營大咖盡出，連二天和藍營對決。立法院長游錫堃連三天輔選民進黨候選人林佳龍，蔡英文總統第13度站台拉抬選情，並訂下「破百萬票」的目標；選前黃金周，國民黨候選人侯友宜在綠營票倉三重、新莊連辦二場大型造勢，國民黨主席朱立倫昨晚到場。

民進黨新北市長候選人林佳龍（左三）20日晚在樹林辦造勢晚會，蔡英文總統（中）喊出...
民進黨新北市長候選人林佳龍（左三）20日晚在樹林辦造勢晚會，蔡英文總統（中）喊出讓林佳龍突破100萬票，前副總統陳建仁（右三）也站台相挺。（記者黃義書／攝影）

林佳龍連二天獲蔡英文、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、游錫堃和桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等人助陣，昨晚先後在樹林和汐止造勢。侯友宜前天在三重、昨天在新莊辦大型造勢，還利用空檔到外縣市輔選友軍。台北市前市長郝龍斌預言藍軍「這次會選得不錯」。

蔡英文說，有人說這次地方首長選舉跟國家發展沒有關係，但全世界都在關注台灣，希望支持者能向國際傳遞正確訊息，為新北、台灣挺身而出。她是新北市民，這票一定投給林佳龍，目標是衝破百萬票，且很可能會達成；新北的發展不能再等下去，林佳龍會做滿四年，不會把新北市當成政治跳板。

林佳龍說，「一開始我說不一定會贏，但為了新北市民我們一定要贏。」看到恩恩爸的紀錄片、金山小編過勞死國賠求償無門等，新北升格12年，人民建設生活卻沒有升級。

侯友宜昨在新莊體育館辦「是時侯了，新莊、五股、泰山、林口大團結」晚會，現場湧入1萬2000人，「加油」、「凍蒜」聲不絕；新莊區國民黨議員候選人全員到齊，五股也有候選人參加。

朱立倫致詞時表示，侯友宜是好好做事情的人，也是有經驗的候選人，讓侯友宜「凍蒜」，就是台灣的民主；台灣的民主絕對不是民進黨說的「民進黨來做主」，而是台灣人來做主，民進黨已經選到沒步，只剩下「奧步」，不是抹黑就是抹紅。

侯友宜到場時受到全場熱烈歡迎，他說，選舉是用健康快樂的方式，不是罵人，不是隨便亂說話，自己這輩子不做這些事，他要用正向論述告訴選民，侯友宜一定能帶動新北市，超越今天的新北市；希望大家11月26日拉票、催票、投票，不分族群為國家未來撐起一片天。

侯友宜 民進黨 國民黨

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