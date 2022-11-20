新聞評論／「抗中保台」成篩劑 民進黨不堪現形

蔡英文「抗中保台」喊得蒼白無力，被指是用來詐騙選票的虛偽命題。（本報資料照片）

當蔡英文 總統在美國「為自由而奮鬥」研討會上，控訴「來自威權鄰居—中華人民共和國日益升高的威脅」時，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平才結束互畫紅線的會面。於是，當拜登竟為習近平背書「不認為中方有任何立即侵略台灣的企圖」時，蔡英文高喊「抗中保台」的選舉動員，更像拳打棉花般無力。弔詭的是，「抗中保台」反而成為檢測民進黨 抗中DNA的篩劑，讓民進黨候選人紛紛不堪現形。

蔡英文大力揮舞著「抗中保台」旗幟，一方面抹紅在野黨，另一方面號召綠色基本盤歸隊。但民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，卻被爆早就以中國台灣籍和大陸國企做生意；民進黨台北市長候選人陳時中 也被揭露曾在就任衛福部長前一個月，到大陸談醫療合作交流。不過，鄭運鵬風輕雲淡，說那是「人生經歷」；陳時中境界更高，說那是「社會服務」。

其實，經貿往來應該正面看待，醫療合作更應積極鼓勵。但如果不是身在綠營，鄭運鵬的「人生經歷」就會被打成「賣台經歷」，陳時中的「社會服務」也會被貶為「向流氓奉茶」。「不要打擊學術單位」，誰聽得出是曾抹紅清大的民進黨說的？「不必凡事對抗」，誰想得到是逢中必反的陳時中講的？民進黨的雙標，不但是「綠能你不能」；鄭運鵬大賺人民幣，也扯落蔡英文「抗中保台」的旗幡；自稱有「抗中保台DNA」的陳時中，更讓人懷疑如果不是人格分裂，就是睜眼說瞎話。

蔡英文「抗中保台」喊得蒼白無力，因為它本來就只是用來詐騙選票的虛偽命題。中共如果無端犯台，多數民眾願意為中華民國而戰，但在走到兵戎相見之前，民眾也會看到，是誰製造中共犯台藉口、是誰帶著台灣走向戰爭、是誰鄙斥避戰努力，又是誰拒絕和平繁榮選項？何況，民進黨以「抗中保台」號召熱血選票，蔡政府選前卻不敢提役期延長，難道抗中要翻黃曆、保台還看時辰？惡劣的是，民進黨更拿「抗中保台」作為檢驗忠誠、區別藍綠的民粹試劑。

蔡英文說台灣人要挺身護民主，給世界正確訊息。事實上，民進黨要靠「抗中保台」翻轉選情不易，國際也不會因此誤解台灣人民不要民主，反而讓民眾看穿「抗中保台」口號下的騙局。國人應該擔心的是，碰到選舉，民進黨就把「抗中」玩殘、把「保台」玩爛，一旦真正台海有事，再喊「抗中保台」，也會變成「狼來了」。這恐怕才是全民國防的最大隱憂。

不過，任何政治攻防，都不應以惡化兩岸關係為代價。國民黨反擊時必須警惕，站穩自己支持兩岸交流的立場，應該批評的是民進黨的反中與雙標，而不是綠營參與兩岸交流；不要讓現在的攻擊，築成兩岸的高牆，否則下次選舉也可能再度成為迴力鏢，並阻礙兩岸交流。甚至，在民進黨高喊「抗中保台」與國民黨批評「綠能你不能」的對抗氛圍中，國民黨更應思考如何提出更適切的兩岸論述。

美中護欄不足，拜習互畫紅線，框住了台獨，也顯得蔡英文抗中保台的無力。陳時中說抗中保台不等於事事挑釁，但民進黨何事不挑釁？而國民黨主張不挑釁卻被打成投降派。也許從另一個角度看，蔡英文說台灣人民運用自己的專業技能及知識對抗中國威權，陳時中和鄭運鵬都用他們的「人生經歷」和「社會服務」，對蔡英文談話作了完美的詮釋。但用「抗中保台」批藍打白，套用民進黨苗栗縣長候選人徐定禎訓斥學生的話：民進黨和蔡政府「是怎樣」？