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陳時中遭爆高雄炒房 蔣萬安促說清楚就不用擔心被質疑

記者楊正海／台北20日電
民進黨台北市長候選人陳時中遭爆選前急售高雄豪宅、轉手獲利，他澄清房子從預售屋至今已買約11年。（記者曾原信／攝影）
民進黨台北市長候選人陳時中遭爆選前急售高雄豪宅、轉手獲利，他澄清房子從預售屋至今已買約11年。（記者曾原信／攝影）

民進黨台北市長候選人陳時中遭爆選前急售高雄豪宅、轉手獲利。陳時中競選總部昨天澄清，陳時中向來依規定進行財產申報，該宅原是為退休規畫才貸款購屋，且若是炒房怎會放十年？國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天受訪指出，自己說清楚，就不用擔心被外界質疑。黃珊珊則說，她記得陳時中說房子是退休用的，「其實可以不用賣，因為他快退休了」。

上報報導，陳時中位在高雄亞洲新灣區的「國硯大廈」豪宅傳出求售訊息，開價4580萬元（台幣，下同，約147.14萬美元），仲介估可望獲利千萬，遭質疑炒房。陳時中說，房子從預售屋至今約11年，五年前就認為住高雄機率不大，因工作忙委託仲介賣，以前高雄房子也不好賣，自己因為負債高，急著想賣掉。

陳時中競總反擊，指蔣萬安姊姊也賣出大安區豪宅賺9000萬。蔣萬安說，民進黨只要被外界質疑，固定的SOP就是開始胡亂牽扯、攻擊他的家人，惡質選舉操作方式，今年變本加厲，毫無下限。

國民黨桃園市長候選人張善政說，民進黨說一套做一套，陳時中一方面講居住正義，一方面又有南部豪宅要賣。國民黨台北市議員徐巧芯則提出兩大疑點：「如果不是炒房，為什麼放著不住？」以及「為什麼還是毛胚屋？」痛批綠粉才剛出征他人炒房，結果沒有幾天，迴力鏢就打到了陳自己身上。

陳時中 退休 國民黨

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