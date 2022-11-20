薛瑞元稱陳時中擋人財路 黃珊珊說仇恨值因打不到疫苗

民進黨台北市長候選人陳時中被認為「仇恨值高」，衛福部長薛瑞元為他解套，卻引來蔣萬安與黃珊珊（左二）砲轟。（記者林俊良／攝影）

台北市長選情進入短兵相接。民進黨 候選人陳時中 被認為「仇恨值高」，衛福部長薛瑞元前天解讀是因「擋人財路」，卻引來藍白夾擊。國民黨 候選人蔣萬安反批，陳時中仇恨值高是因「浪費公帑」、無黨籍候選人黄珊珊則酸「是誰在執政？」

陳時中競選總部前晚在廟口開講，薛瑞元致詞時提到，國民黨挑動仇恨值，是因為陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億台幣，包括不接納普篩、不向掮客買疫苗，所以被懷恨在心，才開始攻擊陳時中。陳時中昨證實，當時有些人要販售疫苗不合程序，導致心生不滿。

民進黨台北市長候選人陳時中被認為「仇恨值高」，衛福部長薛瑞元為他解套，卻引來蔣萬安（圖）與黃珊珊砲轟。（記者曾吉松／攝影）

不過，蔣萬安聞言反問薛瑞元「是誰擋人財路？擋了誰的財路要講清楚」，他說，陳時中花40億台幣（約1.29億美元）買高端，百般阻擋慈濟捐贈BNT，一路護航高端EUA審查，甚至還有100多萬劑高端被銷毀，陳時中仇恨值高是因浪費公帑。

黄珊珊也表示，薛瑞元搞不清楚狀況，陳仇恨值高是因為沒讓人立即打到疫苗，而且重點在於是誰可當掮客？誰在中央執政？掮客在哪，還是民進黨內有掮客？這個要說清楚，如果真的有掮客，講出來，大家幫他拍拍手。

民進黨台北市長候選人陳時中遭爆選前急售高雄豪宅、轉手獲利。陳時中競選總部昨天澄清，陳時中向來依規定進行財產申報，該宅原是為退休規畫才貸款購屋，且若是炒房怎會放十年？國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天受訪指出，自己說清楚，就不用擔心被外界質疑。黃珊珊則說，她記得陳時中說房子是退休用的，「其實可以不用賣，因為他快退休了」。

上報報導，陳時中位在高雄亞洲新灣區的「國硯大廈」豪宅傳出求售訊息，開價4580萬元（台幣，下同，約147.14萬美元），仲介估可望獲利千萬，遭質疑炒房。陳時中說，房子從預售屋至今約11年，五年前就認為住高雄機率不大，因工作忙委託仲介賣，以前高雄房子也不好賣，自己因為負債高，急著想賣掉。

陳時中競總反擊，指蔣萬安姊姊也賣出大安區豪宅賺9000萬。蔣萬安說，民進黨只要被外界質疑，固定的SOP就是開始胡亂牽扯、攻擊他的家人，惡質選舉操作方式，今年變本加厲，毫無下限。

國民黨桃園市長候選人張善政說，民進黨說一套做一套，陳時中一方面講居住正義，一方面又有南部豪宅要賣。國民黨台北市議員徐巧芯則提出兩大疑點：「如果不是炒房，為什麼放著不住？」以及「為什麼還是毛胚屋？」痛批綠粉才剛出征他人炒房，結果沒有幾天，迴力鏢就打到了陳自己身上。