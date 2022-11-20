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桃園緊咬 藍綠陣營掀起「南北大戰」

記者 朱冠諭
國民黨主席朱立倫（中）19日晚在桃園市中壢區舉辦「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」造勢晚會，全力鞏固北台灣選情。(記者陳正興／攝影)
國民黨主席朱立倫（中）19日晚在桃園市中壢區舉辦「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」造勢晚會，全力鞏固北台灣選情。(記者陳正興／攝影)

選前黃金周末，藍綠重兵部署中壢大造勢。國民黨力拚穩住候選人張善政基本盤，提升北台灣整體氣勢；民進黨重點放在拉抬候選人鄭運鵬在南桃園知名度，重現桃園市長鄭文燦、蔡英文總統攻破藍營票倉的榮景。

國民黨昨晚造勢剛落幕，民進黨後腳就跟上。距藍營造勢現場不到十分鐘車程，民進黨20日晚也要舉辦「黃金勝選之夜」。

立委選區在北桃園的鄭運鵬，過去雖較少經營南桃，但地方分析，在鄭文燦8年施政下，南桃已不是國民黨鐵票倉，蔡英文2020年總統大選，中壢、平鎮、楊梅、龍潭4區選票都大幅成長；鄭運鵬選前黃金周南桃出發，意在重現南桃4區勝出態勢。

不過，綠營北桃選情並非勝券在握，過去被視為綠營鐵票區的沿海，近期傳出市長、議員分裂投票聲音。沿海4區人口雖不多，但蘆竹、新屋、觀音、大園選舉人數仍約29萬，加起來僅次桃園、中壢區，不容忽視。

張善政19日到永安、竹圍漁港掃街拜票，喊出打造「台版夏威夷」，外界認為是想搶進綠營票倉。

國民黨選前之夜辦在北桃園，張善政在議長邱奕勝、立委魯明哲、呂玉玲等人積極動員下，南桃園選情穩定，但如何擴大南桃領先、縮小北桃差距，仍是國民黨的最大課題。

國民黨 張善政 民進黨

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