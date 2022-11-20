超級周末 藍北台大團結 綠中台大會師

選前超級星期六，藍綠分別在桃園、台中大拚場。國民黨 在中壢舉辦北北基桃竹竹苗七縣市大團結之夜，國民黨主席朱立倫批民進黨 變「弊案政黨」，要大家下架民進黨；民進黨在台中舉辦「翻轉中台灣」大會師，中彰投苗縣市首長候選人齊聚，蔡英文 總統高喊「為台灣挺身而出」，更與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌「府院黨三巨頭」同台造勢。

藍綠白最後一周攻防激烈，民進黨評估，北市、桃園、基隆、竹市、苗栗及澎湖競爭激烈，南投、宜蘭也有一搏機會，八縣市選情難料。國民黨評估，中台灣執政縣市選情相對穩定，全力衝刺北台灣，北市、桃園、基隆一級戰區緊繃。

民眾黨主席柯文哲的選前之夜，將參加新竹市長候選人高虹安造勢晚會，並和台北市長候選人黃珊珊合體催票。

選前黃金周，藍綠白「決戰北台灣」，台北、新竹、桃園成為兵家必爭之地。國民黨決戰台北、桃園；民進黨、民眾黨都全力鎖定新竹市、台北市。

國民黨昨晚這場大造勢估約5萬人到場，也是繼10月8日後，第二場在南桃園舉辦的大型造勢晚會，新竹市長候選人林耕仁、新竹縣長候選人楊文科，以及苗栗縣長候選人謝福弘首輪先登場，共同喊話11月26日一起支持國民黨，用選票教訓民進黨。

為營造大團結氣勢，主辦單位還特別準備一面18公尺乘12公尺的巨幅國旗，國旗撐開時，現場掀起一波熱烈高潮。朱立倫與北北基桃市長候選人侯友宜、蔣萬安及張善政一一進場時，許多民眾熱情握手，短短數百公尺走了近十分鐘，喊出國民黨要全壘打，唱出團結就是力量。

晚會結束前，四位候選人及朱立倫右手拿著象徵團結的藍色沙子，高高舉起撒下，象徵撒下勝利之沙在北北基桃地圖上，瞬間藍、紅彩帶噴出，喊出「全壘打、團結就是力量」。

朱立倫說，台灣是人民作主，絕對不是民進黨作主；一個政黨操控媒體，擁有所有行政資源，結果變成一個「高端黨」害死多少民眾。

民進黨中台灣造勢選在台中北屯區，這也是台中市長盧秀燕擔任立委時的大本營，叫陣意味濃厚。綠營大咖盡出，蔡總統昨先跑彰、投，晚間再到台中，要催出中彰投支持者選票。晚會爆場，周遭交通一度塞車，擁入超過兩萬人，現場氣氛熱烈。

昨已是蔡英文總統第11度抵達台中支持蔡其昌。蔡英文說，4年前的選舉，人民給民進黨教訓，當時國民黨候選人說「市長換人，空氣換新」，4年過去了，空氣沒有換新，「選舉的時候，空氣是政見，選後政見都變成空氣」。

蔡英文再批捷運議題，4年過去了，台中的捷運藍線，只看到變更路線、只看到預算暴增300多億台幣（約10億美元），卻說不清楚原因，也沒有進度。

賴清德第八度到台中力挺蔡其昌，強調「中台灣如果好，台灣就會更好。」賴還舉美國期中選舉為例，呼籲支持者在投票日當天，要投給台灣一票，讓民進黨中台灣四縣市候選人全當選，給蔡英文總統有更大民意，面對複雜國際局勢。