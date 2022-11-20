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黑白集／扯死亡之握 自挖死亡陷阱

黑白集

民眾黨新竹市長候選人高虹安開了前總統馬英九「死亡之握」的冷笑話惹議，緊急鞠躬道歉。雖然馬英九不計較，只說事情已經解決了；但高虹安前有綠營追擊，後有藍營怒火，這場風城選戰沒有什麼「死亡之握」，只有自己挖掘的「死亡陷阱」。

有人認為，高虹安莫名牽拖馬英九，其實只是想藉此說出「國中時有得市長獎」；換言之，還是「戰學歷」。但如果馬英九之握真有什麼魔力，恐怕會讓更多人羨慕，因為高虹安從北一女、師大、台大到美國博士，甚至得到郭台銘推薦順利成為立法委員，應該也都是拜馬英九這一握之賜了。

其實只要稍具理性判斷就知道，真正可怕的，那裡是莫須有的「死亡之握」，而是製造「死亡之握」咒語背後的政治幽靈；那才是將正常握手與個別事件進行惡意串連，進而無限放大渲染成為洗腦武器的幕後黑手。

高虹安參選以來，從戰學歷、貶對手，到說不清的助理費爭議，那一場風暴不是自己挖出的陷阱？她卻說國中時曾跟馬英九握手，如今政治生涯才那麼可怕，不論是牽拖或自嘲，都很不得體，並且不免讓人質疑，莫非高虹安也如一眾塔綠班，被這些拙劣而廉價的政治操弄法術所蠱惑？

高虹安想要追回被她推走的藍營選票，還要先繞過自己挖出來的陷阱。

馬英九 風暴 郭台銘

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