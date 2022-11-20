雙高搖擺族 激戰區黃金周決勝關鍵

激戰黃金周，綠營最終策略瞄準「搖擺族」，訴求中間與年輕選民為台灣挺身而出，選前超級周末，府院黨分進合擊輔選催票。藍營則評估，今年選戰有「雙高」現象，綠營支持者不表態率高、年輕人不投票 比率高，除了加緊提高投票率，還要嚴防奧步（台語，不好的招數之意）亂選情。

決戰階段，民進黨 選戰策略也略有調整，先前藉由各縣市陸戰深入鄰里拜票、座談，黨內政治天王以中小型造勢拉抬小雞聲勢，以鞏固綠營基本盤。選戰到此，各政黨支持者都已歸隊，激戰選區的最後勝選關鍵將是中間選民；為了催出年輕、經濟選民，民進黨將強打空戰，訴求外地遊子返鄉投票，翻轉家鄉舊勢力。

蔡英文總統喊話「回家投票」，但今年綠營處於逆風，除選舉起步晚，部分縣市選戰策略出問題也是主因，例如民進黨台北市長候選人陳時中幾乎都被仇恨值挨打，淪為「被動防守」的人設，部分縣市目前也僅「固本」，必須爭取更多中間選民、外漂族青睞。

國民黨 觀察，今年選舉，綠營選民的不表態率高，藍營多數縣市選情相對穩定，但一級戰區北台灣綠營咬得很緊，黨中央強力拉高投票率，呼籲在外地打拚的年輕人返鄉投票。

藍營人士指出，今年年輕人不投票的比率可能升高，因為整體氛圍是討厭民進黨，從新竹市前市長林智堅論文「戰台大」，以及綠側翼、國家機器打過頭，加上竹中竹女模擬投票被綠網軍出征，都讓多數沒有特定政黨意識的年輕選民不滿，但不一定會投給國民黨，不少人將是2024年首投族，效應會持續延燒。

不滿藍綠的年輕人和中間選民，將是民眾黨搶攻對象；在民眾黨主席柯文哲加持下，無黨籍台北市長候選人黃珊珊和民眾黨新竹市長候選人高虹安確實獲不少年輕人支持，柯文哲已擺明挑戰2024總統大位，成藍綠在青年票的最大競爭對手。