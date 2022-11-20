國民黨新竹市副議長合體高虹安 棄保浮上檯面

國民黨新竹市長候選人林耕仁（右二）19日與高雄前市長韓國瑜（右）、國民黨主席朱立倫合體。(記者季相儒／攝影)

選前黃金周六，藍綠白陣營黨政大咖集結新竹市輔選市長候選人。民進黨 沈慧虹有行政院長蘇貞昌站台；國民黨 為破解棄保傳言，林耕仁臨時新增行程，合體高雄市前市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫車隊掃街，猛攻民進黨。不料民眾黨高虹安晚間造勢，國民黨籍副議長余邦彥等人卻現身，棄保意味濃厚。

林耕仁車隊掃街，前市長童勝男、林政則與13名議員到場相挺，前議長鄭成光現身，捲入棄保傳聞的現任議長許修睿卻缺席，引發關注。朱立倫說，他和許修睿保持密切聯繫，最後會團結勝選。

朱立倫批民進黨在新竹就是抄襲黨、弊案黨、奧步黨。至於高虹安列他字案被告，朱說，交給司法檢調查清楚，最重要的目標是下架民進黨。韓國瑜也沿路拜託支持林耕仁，讓新竹不會再是「一個新竹兩個世界」。林耕仁說，這代表「藍白合」或是「棄保」都是謠言。

親民黨主席柯文哲 昨到新竹輔選高虹安，妻子陳佩琪也現身。高虹安爭議不斷，柯文哲力挺，是要「梭哈全黨救一人」？柯表示，對高虹安的攻擊，甚至動用到國家機器，「太過分了」，打過頭會激起人民反感。

高虹安黃金之夜造勢，國民黨籍副議長余邦彥意外帶著數名里長出席，國民黨議員陳啓源也到場支持，藍白合、棄保意味濃厚。新竹市、縣前議長謝文進、張碧琴再度現身，現場喊出有80名里長到場參與。

國民黨新竹市黨部指出，余邦彥、陳啓源雖為國民黨籍，但這次以無黨籍競選連任，是否有黨紀處分，明天將請示黨中央。

余邦彥「帶槍投靠」讓棄保正式浮出檯面，正規藍軍看在眼裡格外不是滋味，更加深決心要保國民黨林耕仁，藍白棄保糾纏，選戰更加詭譎難測。

新竹市組織基本盤藍大於綠，正藍軍認為不要操作棄保，國民黨有勝選機會，林耕仁又是在地人選，如果只為「下架民進黨」被拋棄毫無道理，出身香山擁有地方實力的無黨籍前議長鄭成光、議員吳國寶等人也都站出來力挺林耕仁。