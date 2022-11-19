藍疑綠營新黑金政權 陳時中撇清 鄭文燦喊告

台北市議員徐巧芯(圖)左打陳時中與涉槍擊案角頭同桌吃飯、右打民進黨桃園市長鄭文燦、桃園市長候選人鄭運鵬與涉洗錢案首腦關係密切 。（本報資料照片）

選戰倒數，藍營追打綠營黑金，國民黨市議員徐巧芯等人昨天左打民進黨 北市長候選人陳時中 與涉槍擊 的威震集團董事長吳明達同桌吃飯，右打民進黨桃園市長鄭文燦、桃園市長候選人鄭運鵬等人與因涉跨國洗錢案在逃的郭哲敏、林秉文集團牽扯炒地皮和開賭場，要下架「新黑金政權」。陳時中陣營反擊抹黑造謠、三人成虎，鄭文燦也將提告。

徐巧芯質疑，台北市大同區角頭大哥出身的吳明達至少涉嫌四起槍擊案，從他的臉書上可看到他和鄭文燦、陳時中同桌吃飯，陳時中應該說明他和吳明達是什麼關係。陳時中昨反酸「同桌吃飯過的人不知道幾萬人了」，他不認識吳明達，看來徐巧芯跟他比較熟，應該先解釋兩人關係是什麼，「我倒是不認識這個人。」

桃園市議員候選人凌濤、徐巧芯也揭露，鄭文燦、鄭運鵬和郭哲敏、林秉文關係密切，放任兩人炒地皮和開設賭場，質疑去88會館喬10億元台幣（約3200萬美元）農地。

徐巧芯說，因涉及洗錢、地下匯兌案件潛逃出境的郭哲敏，在桃園八德區買下價值10億台幣農地，且位置在桃捷綠線跟剛動土的「大勇市地重畫區」周邊，質疑詐騙集團怎麼知道「土地一定會被徵收？一定可以變更地目？」更質疑桃園市長鄭文燦去郭哲敏開設的88會館「難道是在裡面幫忙喬如何炒地皮？」

桃園市府新聞處長詹賀舜強調，鄭文燦已說明餐會是臨時前往致意，藍營卻把餐敘說成密謀，鄭與郭哲敏並無互動，不會知道郭有無任何買賣桃園土地的情形。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，盡是惡意影射、造謠，「連黑影都沒看到就開槍」。詹賀舜表示，兩位候選人為了選舉，任意連結其他不相干的人，涉及不實抹黑，市府將委由律師提告。