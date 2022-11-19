新聞評論／邊喊抗中保台邊賺人民幣 綠能你不能

國民黨爆料，陳時中2016年就任衛福部長一個多月前，以北醫大學董事身分赴中國大陸，和寧波李惠利醫院合作交流談投資。陳時中表示，該場活動是社會服務活動。（記者劉柏均／攝影）

選戰倒數，民進黨 「抗中保台」號角再度響起，蔡英文總統登高一呼，民進黨台北市長候選人陳時中 表現最賣力，化身抗中派大師兄「打柯酸蔣」；沒想到國民黨 17日踢爆，陳時中早有赴中國大陸談投資經驗，「嘴巴喊抗中保台DNA、心中想著人民幣RMB」，難怪綠能你不能。

抗中保台旋律一吹奏，綠營網軍、側翼群魔亂舞，一副要跟對岸拚個你死我活的模樣；中國大陸當然對台灣有敵意，全民一心才能共同保台，但只要非我族類，綠衛兵、義和團就貼標籤抹紅、抹黑，極盡分化之能事，抗中保台變成令人厭惡的綠色認知作戰。民進黨台北市議員王世堅忍不住爆氣大罵：「我們應該要把台灣的餅越做越大，不是像他們越搞越小、小圈圈，就他們幾個人抗中保台嗎？抗中保台是側翼的特權嗎？」

民進黨抗中保台牌被看破手腳，特別是美國眾議院議長裴洛西8月訪台期間，解放軍藉口實彈軍演，飛彈硬生生穿越台灣上空，國防部卻密而不發，直到日本防衛省公布真相，才漏出蔡政府「保台」馬腳；中國無人機刺探離島軍情時，台灣官兵竟以原始人的丟石頭「抗中」，令人瞠目結舌。抗中保台彷彿痴人說夢，頂多在同溫層吹哨壯膽，無法制敵機先。

其次，國民黨17日質疑，陳時中2016年就任衛福部長一個多月前，以北醫大學董事身分，赴大陸和寧波李惠利醫院合作交流談投資；無獨有偶，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也被踢爆曾赴中經商，公司登記「中國台灣省台北市」。國民黨賺人民幣是「賣台」、民進黨賺人民幣是「保台」，雙標到人格分裂，難怪高端二期有中資公司、台灣的無人機和電視牆零件是中國製造，民進黨如此習慣成自然。

國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑陳時中「沒有抗中保台DNA」，行政院長蘇貞昌18日出面受訪時有備而來，一面稱讚陳時中赴陸是正常交流，符合民進黨一貫態度；一面反打蔣萬安父親蔣孝嚴是兩岸買辦，質疑未來蔣家是否利用身分，買辦愈做愈大？蘇貞昌貼標籤「二分法」昭然若揭，民進黨才是抗中保台，其他人就是中共同路人，只有特定人士才享有抗中保台的光環和政治利益；證明柏拉圖「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」所言不假，難怪現在統治台灣的政黨是民進黨。

2020年總統大選前，香港「反送中」帶起抗中保台的風向，讓贏得政權的民進黨吃到甜頭，以為每次選舉都能無往不利，但事與願違，一來民進黨抗中保台愈來愈歪樓，二來地方選舉還是要回歸地方治理，說夢話的政治口號難以獲得多數台灣人民認同。

王世堅爆怒說真話，彷彿拆穿國王新衣的小男孩，提醒抗中保台的假象；九合一選舉形同一次「信任投票」，蔡英文總統的脖子上已掛滿警示鈴鐺，端看裝睡的人何時才會甦醒？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）