我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

陳時中高雄豪宅急售？黃珊珊酸：應不用，他快退休了

記者徐偉真／台北19日電
無黨籍台北市長候選人黃珊珊19日到榮濱市場拜票。（記者徐偉真／攝影）
無黨籍台北市長候選人黃珊珊19日到榮濱市場拜票。（記者徐偉真／攝影）

媒體報導民進黨台北市長候選人陳時中高雄豪宅求售，獲利上千萬元台幣。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，她記得陳時中說房子是退休用的，「其實可以不用賣，因為他快退休了」。

上報報導，陳時中近日悄悄急售名下位於高雄市亞洲新灣區的「國硯大廈」頂級住宅，轉手求售開價高達4580萬元（台幣，下同，約147.14萬美元），當地房仲估計獲利可望上看千萬。

黃珊珊今天到榮濱市場拜票，活動前接受媒體訪問。對於陳時中賣房，她說她記得陳時中說房子是退休用的，「其實可以不用賣，因為他快退休了」。

陳時中競選總部昨晚在北投七星公園舉行廟口開講，衛福部長薛瑞元致詞時提到，國民黨挑動仇恨值，是因為陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億元，包括不接納普篩、不向掮客買疫苗，所以那些人懷恨在心才開始攻擊陳時中。

黃珊珊說，薛瑞元一直都搞不清楚狀況，陳時中仇恨值高是因為沒有讓人民即時打到疫苗，重點在於是誰可以當掮客？誰在中央執政？他去擋掮客，那掮客哪裡來？掮客會是別人嗎？還是黨內有掮客？這個要說清楚，如果真的有掮客，講出來，大家幫他拍拍手。

陳時中 退休 疫苗

上一則

綠營封「水球國手」 柯志恩酸：陳其邁快準狠是世界級

下一則

冒牌美男誘8歲雙胞拍裸照 二審仍判3年半

延伸閱讀

藍批綠新黑金政權 陳時中撇清 鄭文燦喊告

藍批綠新黑金政權 陳時中撇清 鄭文燦喊告
綠能你不能？陳時中曾赴陸交流 藍批假抗中

綠能你不能？陳時中曾赴陸交流 藍批假抗中
雙標「假抗中」？ 陳時中：抗中保台不等於事事挑釁

雙標「假抗中」？ 陳時中：抗中保台不等於事事挑釁
冷眼集／抗中牌的逆襲 「綠能」怎麼說

冷眼集／抗中牌的逆襲 「綠能」怎麼說

熱門新聞

鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
今年10月3日舉行公共電視Taiwan Plus頻道開播記者會，TaiwanPlus代理執行長余佳璋出席。記者曾原信／攝影

TaiwanPlus遭中國蘋果下架 台文化部：在害怕什麼

2022-11-11 15:56

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？