陳時中高雄豪宅急售？黃珊珊酸：應不用，他快退休了

無黨籍台北市長候選人黃珊珊19日到榮濱市場拜票。（記者徐偉真／攝影）

媒體報導民進黨台北市長候選人陳時中 高雄豪宅求售，獲利上千萬元台幣。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，她記得陳時中說房子是退休 用的，「其實可以不用賣，因為他快退休了」。

上報報導，陳時中近日悄悄急售名下位於高雄市亞洲新灣區的「國硯大廈」頂級住宅，轉手求售開價高達4580萬元（台幣，下同，約147.14萬美元），當地房仲估計獲利可望上看千萬。

黃珊珊今天到榮濱市場拜票，活動前接受媒體訪問。對於陳時中賣房，她說她記得陳時中說房子是退休用的，「其實可以不用賣，因為他快退休了」。

陳時中競選總部昨晚在北投七星公園舉行廟口開講，衛福部長薛瑞元致詞時提到，國民黨挑動仇恨值，是因為陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億元，包括不接納普篩、不向掮客買疫苗 ，所以那些人懷恨在心才開始攻擊陳時中。

黃珊珊說，薛瑞元一直都搞不清楚狀況，陳時中仇恨值高是因為沒有讓人民即時打到疫苗，重點在於是誰可以當掮客？誰在中央執政？他去擋掮客，那掮客哪裡來？掮客會是別人嗎？還是黨內有掮客？這個要說清楚，如果真的有掮客，講出來，大家幫他拍拍手。