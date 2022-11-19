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綠營封「水球國手」 柯志恩酸：陳其邁快準狠是世界級

記者徐白櫻／高雄19日電
柯志恩19日在鳳山肉豆公市場拜票，多位攤商送上象徵好彩頭的白蘿蔔，幕僚提到手軟。（記者劉學聖／攝影）
柯志恩19日在鳳山肉豆公市場拜票，多位攤商送上象徵好彩頭的白蘿蔔，幕僚提到手軟。（記者劉學聖／攝影）

高雄綠營批評柯志恩阻擋前瞻預算，公布立法院議事廳內丟水球、灑麵粉畫面，諷刺柯是「水球國手」，深夜又開直播追擊。柯志恩表示，當年陳其邁丟水杯砸中立委張慶忠，快準狠不知達世界哪個等級；透過凍結預算希望建設項目更嚴謹、細項更清楚，何錯之有？

立委趙天麟公布相關畫面，昨晚偕議員候選人林智鴻、林志誠召開線上記者會。趙指出，當年藍營在「軌道建設」項目從基隆一路擋到恆春，柯志恩參與凍結高雄捷運「路竹延伸線」、「黃線」建設經費的案件高達20件，其中更有三件是柯親自操刀（提案）。

杯葛項目包含上位計畫「都市推動捷運」九案、分支計畫「路竹延伸線第一階段暨周邊土地開發計畫」五案暨「延伸環線規畫作業」六案，高達43.44億元，要讓高雄捷運建設走不下去。

柯志恩今早在肉豆公市場受訪，先回酸綠營說，應該再把陳其邁當初扔水杯砸中立委張慶忠的畫面公布，若她是「水球國手」，陳市長的快狠準不知道到達哪個世界級等級。

柯志恩也解釋，前瞻計畫是蔡總統上任不久之後花近兆台幣預算，那時候所有的在野黨包括國民黨、時代力量，以及很多學者、專家都對前瞻的粗糙提出非常多批評。此外，立委監督政府建設，可能會透過凍結預算這個方法，希望能讓細項表達得更清楚，目前立法院正在審查預算，難道先凍結再要求提出更細節的說法，這樣都是在阻擋地方建設嗎？「立委當了這麼久，這樣的說法說得過去嗎？」柯志恩拉高聲量質疑，

柯也說，「柯志恩什麼時候變得這麼偉大了，一個人可以阻擋所有高雄的建設？」湧言會對於學務長或立法院質詢等，到底有沒有比較前瞻式的說法？

柯強調，前瞻預算基本上是學者專家希望蔡政府能夠謹慎，包括軌道建設、水建設、綠能及數位等項目都能更嚴謹，非一上任就花8400億台幣（約269.87億美元）引起很大紛爭，她以監督角色，透過凍結，要求這些建設重新思考，何錯之有？

預算 捷運 綠能

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