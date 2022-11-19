防疫政策矛盾 凸顯蔡政府政治算計

第一階段口罩禁令鬆綁將於11月底實施，屆時參加室內大型活動仍須戴口罩，但大部分戶外場所可不戴口罩。圖為11月初旅展開幕當天，人人均戴口罩。(本報資料照片)

不知不覺間，台灣確診人數累計已達813萬人，超過總人口的1/3。儘管防疫 決策表面上朝「逐步解封」前進，指揮中心也不斷強調「疫情 趨緩」，但有些管控措施卻是鐵板一塊不肯鬆動，或僅稍加微調，或推稱還在研議。這些矛盾作為，不免令人質疑：是疫情趨緩仍難驗證，還是管控措施的張弛另有其他考量？

近日放寬的管控措施中，以11月7日起的「四大鬆綁」最受矚目。包括確診隔離改採「七加Ｎ」、同住家人免隔離、若干活動不再強制施打三劑疫苗，及公共場所不再強制量體溫等。14日起，「七加Ｎ」又進一步放寬為「五加Ｎ」，確診者只要隔離五天，篩檢陰性後即可解隔。另外，也擴大取消快篩和疫苗三劑令。

然而，對於與民眾最直接相關、且世界各國多已解禁的強制佩戴口罩令，指揮中心卻仍在觀望，只稱會以「三階段實施」，時間則要再觀察。此外，對於指揮中心解散時機，除說「年底前不會解散」，還加上「看修法進度」的但書。對於確診者能否投票 ，則仍堅持不願放寬。亦即，「已解禁」的防疫政策，範圍顯遠小於「未解禁」者。

從疫情趨勢檢視這些決策作為，則更令人疑惑。指揮中心強調「疫情趨緩」，是以確診人數下降為標準。近月來，每日確診數從四萬多人下降到最近的一兩萬人之譜，下降趨勢明顯。指揮官王必勝更直接喊出「BA.5疫情已結束」的宣示。問題在，確診死亡人數和死亡率並未呈現相同趨勢。台灣染疫死亡率約為1.7‰，但近月染疫者死亡率卻在2‰上下。如果拉近到近兩周，死亡率則升高至2.3‰左右。這麼高的死亡率，顯不尋常。

確診死亡率不減反增，死亡數居高不下，是染疫與死亡時間差所致？或是醫療水準逆勢下滑？又或者是許多確診者並未通報，直到最後重症才接受醫療？這些疑問，都必須釐清。

目前世界各國的防疫多已不再糾結於確診數的統計，而以一般流行疾病看待新冠疫情。蔡政府若是採取這樣的思維，其對應政策就應該是包括隔離、口罩、邊境開放等都大幅解禁。但指揮中心的作法卻不是如此，「解」與「封」之間沒有一定邏輯，甚至「政策作為」與「政策目標」背道而馳。

確診者能否投票，就是一個指標性問題。許多專家認為開放確診者投票對疫情影響不大，且開設「投票泡泡」並不困難，但相關機關卻拒絕開放。此一政策，不僅剝奪人民的參政權，更可能導致確診者乾脆「不通報」，反而增加確診黑數的傳播風險。又如，邊境已近乎不設限，但因疫情限縮的兩岸直航及小三通卻遲不恢復，必然阻礙大陸台胞返鄉投票之路。以上在在顯示，影響防疫的主要因素並非疫情，而是選舉考量。

從政治角度觀察，更能解釋防疫政策的矛盾與不合理。例如，口罩解禁可能讓確診人數攀升，一旦選前確診人數暴增，即不利蔡政府企圖形塑「疫情趨緩」的氛圍。拒讓確診者投票，則是為降低民眾將不滿反映在選票上的機會。至於兩岸直航及小三通，則牽涉民進黨的「反中」國本，指揮中心存續則與權力掌控有關，蔡政府都不會輕言鬆手。

過去三年，蔡政府「先政治、後防疫」的操作多如牛毛。九合一投票在即，蔡政府遲遲不願走完「防疫最後一哩路」，其政治私心昭然若揭。防疫決策為政治服務，或許能掙得一些小利，但累積的「仇恨值」只會添加更多反感，政府應慎思。(節錄自聯合報社論)