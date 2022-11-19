為了高虹安梭哈全黨？柯文哲：國家機器太過分

民眾黨黨主席、台北市長柯文哲（右），選前超級星期六回新竹市家鄉陪市長候選人高虹安車隊掃街。(記者季相儒／攝影)

民眾黨黨主席、台北市長柯文哲 今天趁選前超級星期六，回新竹市家鄉陪市長候選人高虹安車隊掃街。被媒體問到高虹安近來爭議，是否可能為了她梭哈全黨？柯文哲直言，這世界還是要有是非對錯，在新竹對高虹安的攻擊，甚至覺得動用國家機器「太過分」，到一個程度還是會激起人民反感；作為一個黨要有正義、做該做的事。

近來民眾黨立委被爆捐出助理給黨團的爭議。柯文哲也強調，這種抹黑最有效的是三分真、七分假，「我看有時候是一分真、九分假」，選舉每次丟你泥巴，你就要回答，「虹安就跟我抱怨選舉沒機會講政見，每天都泥巴戰，是我看過最惡劣選舉。」

媒體也持續追問時代力量稱沒有捐助理問題，並認為黨團預算充裕。柯文哲則表示，每個黨有每個黨制度，民眾黨在立院有五個立委，他們的表現在公督盟都給予優質立委評價，「重點是民眾黨表現，國會問政做得好」

媒體還問柯文哲，是否延攬北市議員王世堅入民眾黨？柯回應，攻擊抹黑在最近選舉半年來，在台大的前輩陳培哲深綠的，甚至連如果陳培哲、王世堅、立委高嘉瑜與慈濟都被說中共同路人，這世界沒是非了。王世堅講話比較有自主性，但如果民進黨都是黨意凌駕民意，這受不了。

針對新竹市前市長林智堅 昨天在臉書發長文批評柯文哲。柯表示，「（林智堅）今年過年還到我家送禮，政治別失去人性」，強調自己到現在都沒罵老柯什麼，朋友還是朋友，「我常說當醫生不太適合從政，腦袋不會想去害人」。