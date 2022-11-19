苗縣公辦電視政見會 藍營、時力攻黑金

苗栗縣長選舉首場公辦電視政見會18日舉行，五名候選人鍾東錦（左起）、吳盛聖、徐定禎、謝福弘、宋國鼎都到場。(記者吳傑沐／攝影)

選戰倒數七天逐漸加溫，苗栗縣長候選人首場公辦電視政見會昨天舉行，五名候選人各自發表縣政發展願景。國民黨 謝福弘、時代力量宋國鼎以砂石、黑道議題夾擊無黨籍鍾東錦；鍾東錦、謝福弘猛批民進黨 搶藍營選票。民進黨徐定禎則再次為聯合大學嗆聲事件道歉，並籲對手不要「一手罵中央，又一手要向中央要經費」。

苗栗選情呈現拉鋸，徐定禎日前參加國立聯合大學學生會座談時，學生提問高端疫苗 、論文等爭議話題，徐答覆「不要再亂了」、「該怪的是中共」，被質疑態度傲慢「嗆」學生，牽動選情。徐定禎昨在第二輪發言時向學生致歉，強調高端被汙名化，他是一時情緒激動發言，但也凸顯他的真。徐定禎說，苗栗未曾政黨輪替、財政敗壞、人口流失，只有換黨換人做才有發展機會。

謝福弘左批民進黨、右罵鍾東錦。他說，民進黨完全執政也完全亂政，只會意識型態治國，他自己忠黨愛國，聽國歌、看到國旗都會熱淚盈眶，他沒有土地、砂石，不會用廢棄物破壞苗栗好山，也不會濫挖砂石破壞苗栗好水，這次選舉不只是藍與綠、黑與白，也是一場是與非的選舉，藍軍不能被染黑。

鍾東錦則表示，他不曾參與任何幫派，說他壞人是選舉語言，他雖被開除黨籍，但黨員資格仍在訴訟且會勝訴，在贏得縣長選舉後，也會贏回國民黨身分，他是藍營大兵，不斷提醒自己多握一雙手，以避免綠色兵團入侵苗栗。

宋國鼎強調希望改變惡質選舉文化及黑金橫行、派系世襲現況，他批政客嘴上說觀光大縣，卻讓苗栗變成垃圾大縣，批鍾東錦還曾被指控擔任開闢掩埋場收公關費的白手套。他當縣長會用鐵腕，嚴加稽查任何違法行為。

時代力量立委陳椒華昨也在台北助攻，揭露苗栗縣長候選人鍾東錦在苗栗南庄南興段持有農地，有盜採砂石跡象，且三筆貸款設定高達1.28億台幣（約400萬美元），其中二筆疑似超額授信，呼籲檢調單位啟動調查。要求中央應訂砂石場及土石管理查核辦法，委外確認各縣市砂石場的經營及土石採取是否依規合法，請礦務局不能裝睡。

國產署代表回應，先前被揭露，鍾投資的統日、運金、晶發砂石場占用公有地部分，國產署已經針對三家提起刑事竊佔告訴。礦務局代表說，該場址以工廠管理輔導法設置，若相關設施超出原登記位置，就違反土石採取法規定，由苗栗縣政府進行查認。