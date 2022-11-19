我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

苗縣公辦電視政見會 藍營、時力攻黑金

台灣新聞組／苗栗19日電
苗栗縣長選舉首場公辦電視政見會18日舉行，五名候選人鍾東錦（左起）、吳盛聖、徐定禎、謝福弘、宋國鼎都到場。(記者吳傑沐／攝影)
苗栗縣長選舉首場公辦電視政見會18日舉行，五名候選人鍾東錦（左起）、吳盛聖、徐定禎、謝福弘、宋國鼎都到場。(記者吳傑沐／攝影)

選戰倒數七天逐漸加溫，苗栗縣長候選人首場公辦電視政見會昨天舉行，五名候選人各自發表縣政發展願景。國民黨謝福弘、時代力量宋國鼎以砂石、黑道議題夾擊無黨籍鍾東錦；鍾東錦、謝福弘猛批民進黨搶藍營選票。民進黨徐定禎則再次為聯合大學嗆聲事件道歉，並籲對手不要「一手罵中央，又一手要向中央要經費」。

苗栗選情呈現拉鋸，徐定禎日前參加國立聯合大學學生會座談時，學生提問高端疫苗、論文等爭議話題，徐答覆「不要再亂了」、「該怪的是中共」，被質疑態度傲慢「嗆」學生，牽動選情。徐定禎昨在第二輪發言時向學生致歉，強調高端被汙名化，他是一時情緒激動發言，但也凸顯他的真。徐定禎說，苗栗未曾政黨輪替、財政敗壞、人口流失，只有換黨換人做才有發展機會。

謝福弘左批民進黨、右罵鍾東錦。他說，民進黨完全執政也完全亂政，只會意識型態治國，他自己忠黨愛國，聽國歌、看到國旗都會熱淚盈眶，他沒有土地、砂石，不會用廢棄物破壞苗栗好山，也不會濫挖砂石破壞苗栗好水，這次選舉不只是藍與綠、黑與白，也是一場是與非的選舉，藍軍不能被染黑。

鍾東錦則表示，他不曾參與任何幫派，說他壞人是選舉語言，他雖被開除黨籍，但黨員資格仍在訴訟且會勝訴，在贏得縣長選舉後，也會贏回國民黨身分，他是藍營大兵，不斷提醒自己多握一雙手，以避免綠色兵團入侵苗栗。

宋國鼎強調希望改變惡質選舉文化及黑金橫行、派系世襲現況，他批政客嘴上說觀光大縣，卻讓苗栗變成垃圾大縣，批鍾東錦還曾被指控擔任開闢掩埋場收公關費的白手套。他當縣長會用鐵腕，嚴加稽查任何違法行為。

時代力量立委陳椒華昨也在台北助攻，揭露苗栗縣長候選人鍾東錦在苗栗南庄南興段持有農地，有盜採砂石跡象，且三筆貸款設定高達1.28億台幣（約400萬美元），其中二筆疑似超額授信，呼籲檢調單位啟動調查。要求中央應訂砂石場及土石管理查核辦法，委外確認各縣市砂石場的經營及土石採取是否依規合法，請礦務局不能裝睡。

國產署代表回應，先前被揭露，鍾投資的統日、運金、晶發砂石場占用公有地部分，國產署已經針對三家提起刑事竊佔告訴。礦務局代表說，該場址以工廠管理輔導法設置，若相關設施超出原登記位置，就違反土石採取法規定，由苗栗縣政府進行查認。

民進黨 國民黨 高端疫苗

上一則

黑白集／連高中生都要「出征」 綠原形畢露

下一則

藍白夾攻新竹市府工程建設 綠嗆奧步

延伸閱讀

藍批綠新黑金政權 陳時中撇清 鄭文燦喊告

藍批綠新黑金政權 陳時中撇清 鄭文燦喊告
冷眼集／抗中牌的逆襲 「綠能」怎麼說

冷眼集／抗中牌的逆襲 「綠能」怎麼說
抗中牌失靈 民進黨版圖恐僅「保四」

抗中牌失靈 民進黨版圖恐僅「保四」
大學生問高端 綠候選人嗆別亂了 「怎麼一直罵政府」

大學生問高端 綠候選人嗆別亂了 「怎麼一直罵政府」

熱門新聞

鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
今年10月3日舉行公共電視Taiwan Plus頻道開播記者會，TaiwanPlus代理執行長余佳璋出席。記者曾原信／攝影

TaiwanPlus遭中國蘋果下架 台文化部：在害怕什麼

2022-11-11 15:56

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？