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高虹安調侃死亡之握 藍營炸鍋 急向馬英九道歉

台灣新聞組／台北19日電
民眾黨新竹市長候選人高虹安日前與館長陳之漢直播互動，笑稱可能自己當年握過前總統馬英九的「死亡之握」，所以如今政治生涯才那麼可怕。(取材自館長YouTube直播)
民眾黨新竹市長候選人高虹安日前與館長陳之漢直播互動，笑稱可能自己當年握過前總統馬英九的「死亡之握」，所以如今政治生涯才那麼可怕。(取材自館長YouTube直播)

民眾黨新竹市長候選人高虹安前晚直播，自嘲國中時握過前總統馬英九的「死亡之握」，如今政治生涯才那麼可怕。高虹安一句玩笑話，讓藍營炸鍋，雖然她昨早緊急向前總統馬英九鞠躬致歉，卻衝擊新竹市藍白選票；新竹市議會國民黨黨團總召陳治雄說，高虹安爭議發言只會讓國民黨更討厭她，加上助理費等爭議，選民會睜大眼選出最適合的市長。

高虹安昨出面表示，自己講了「不得體的冷笑話」，她真的沒有意思要冒犯馬前總統。馬英九昨受訪僅簡短表示，「事情已經解決了」。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨早接到高虹安來電致歉，蕭旭岑向高虹安表示，如此發言並不恰當，欠缺深思熟慮，高虹安也表示自己發言並不得體。

國民黨立委洪孟楷說重話表示，如果遇到什麼事情都只會牽拖，選民可能認為這樣子不一定適任縣市首長。國民黨立委李德維則反酸，「你不覺得馬英九這一握，已經改變高的人生道路了嗎？」

新竹選情變數多，近期地方流傳棄保傳聞。據了解，藍營地方實力派人士今天將輔選高虹安，引發關注；國民黨主席朱立倫今天下午也將赴新竹陪同林耕仁掃街拜票，藍營選民投票意向成為焦點。對於選情影響，林耕仁昨說，死亡之握雖流傳很久，但以訛傳訛的假訊息不值得評論。

新竹地方操盤人士指出，「死亡之握」事件在地方確實有傷，Line群組轉傳罵聲不斷，更激起選民對高虹安「太高傲」的負面印象。一位不具名立委指出，高虹安過去最大詬病是「有空氣、沒組織」，一旦藍綠組織票動起來，選前一周的選情將更複雜。

民進黨立委羅致政表示，最近以來高虹安都是在減分，沒有看到任何加分，至於減多少，還有待觀察。民進黨立委何志偉表示，選前最後關頭，候選人講話應該會很謹慎，希望爭取每張選票，高虹安會拋出死亡之握，恐怕是理工女的算計之一，高日前還把袖子捲起來秀軟針，現在說什麼「死亡之握」，真是厲害，但事件太嚴重，難轉移焦點。

也有立委表示，高虹安去館長節目本來就是年輕人的場子，高虹安是在製造效果，原本對選情影響不大，但藉由媒體二手傳播、三手傳播，恐怕會有失分。

馬英九 國民黨 民進黨

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