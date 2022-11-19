藍粉、馬迷罵 高虹安「死亡之握」一語成讖？

民眾黨新竹市長候選人高虹安表示，真的沒有意思要冒犯前總統馬英九，也會親自致歉。(記者季相儒／攝影)

民眾黨新竹市長候選人高虹安屢屢成為話題風暴中心，17日和「館長」陳之漢直播，本是掌握扭轉風向的機會，卻因一句「死亡之握」失言，又把自己推上輿論浪尖，不少藍粉、馬迷罵成一片。高虹安先身陷助理費涉貪爭議，又因失言推走藍營選票，選戰倒數最後一周，最大敵人恐怕是自己，支持者更擔心「死亡之握」一語成讖。

高虹安擁有高學歷、年輕亮眼，搶攻「科技城」確實吃香；但選戰中，高先是「戰學歷」發言引發爭議，接著又脫口稱新竹「是非之地」，還曾嗆國民黨 對手林耕仁「當選機率極低」，話說過頭不斷引發爭議；近期網路聲量統計，高虹安負評甚至高於民進黨 台北市長候選人陳時中，流失的選票難以計數。

風城選戰全國矚目，高虹安理當自知言行會被放大檢視，前晚在直播節目談到近日爭議，苦笑可能是前總統馬英九 「死亡之握」，才面臨可怕的政治生涯。雖聽得出是自嘲，但個人政治遭遇與馬英九何干？短短幾秒談話，就讓藍營炸鍋。

馬英九在藍營仍有一定影響力，高虹安一句爭議發言，殺傷力不小，有藍營支持者不滿高消遣馬，嗆聲要轉回支持國民黨候選人林耕仁；綠營則樂得補刀、見縫插針。高虹安最近砲打新竹交通、建設弊病，自曝被二度跟車，顯示反守為攻、轉移戰場的企圖；但民進黨也不是躺著選，沈慧虹和前市長林智堅巷戰掃街，不讓對手討到便宜。

高虹安最近深陷助理費風波，被北檢列為他字案被告，衝擊年輕、中間選民觀感，原本極欲爭取的藍營支持者若持續游離，更加衝擊選情。不過，近來新竹地方又傳出棄保耳語，林耕仁陣營嚴正闢謠，就怕影響正藍軍地位，藍白相互拉扯，成為選情變數。

小選區戰場，不容許任何一次小失誤，因為幾票之差的結果，可能就是翻盤差別；候選人每一次失言，表面看似風寒流鼻涕，累積久了就會變成肺炎重感冒，「失言豬隊友」對選情將是重傷害，誰都沒有再失分的本錢。