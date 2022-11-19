黑白集／連高中生都要「出征」 綠原形畢露

新竹中學、新竹女中在校內自辦新竹市長模擬投票，卻招來綠營側翼出征。(圖：竹女班聯會提供)

民進黨 端出「18歲公民權」的大禮，向新世代甜蜜招手。不料，遇到有想法的年輕人，立馬變臉。竹中、竹女舉辦聯合模擬投票 ，最獲青睞的市長，竟不是民進黨候選人。綠營支持者立刻大舉出征，冷嘲熱諷，罵學生「念書念到頭殼壞去」，更有人嗆「不支持18歲公民權了」。

連高中生都要出征，民進黨至此也就原形畢露了。綠營力推18歲公民權修憲，難道只是為了割韭菜，把年輕人都當成綠營順民？否則，為何一發現他們另有想法，瞬間就反目？模擬投票是公民教育的一環，兩校學生合辦這個活動也已有多年；這回綠營踢到了鐵板，但學生也見識了民進黨的真面目，真是有價值的一課！

除了出征高中生，民進黨也向大學生嗆聲。民進黨苗栗縣長候選人徐定禎到當地的國立聯合大學演講，學生問到高端疫苗 、論文抄襲等議題，徐定禎竟反嗆學生「不要再亂了」，「該罵的是中共，一直罵自己的政府是怎樣？」還叫學生「可以去中國住住看」。態度之高傲，令人瞠目結舌。

徐定禎的說法固然荒唐，但他不過是順著蔡英文的「抗中保台」作了最淺層的發揮，而得此結論。試想，年輕人不能批評自己的政府，「有問題都是鄰國的錯」；這種心態，還對民主有任何敬意嗎？

罵高中生，嗆大學生，民進黨真的變了！（轉載自聯合報）