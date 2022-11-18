冷眼集／抗中牌的逆襲 「綠能」怎麼說

民進黨台北市長候選人陳時中（左）回應赴陸交流，稱跟北醫大一起到中國參與社會服務。（記者劉柏均／攝影）

民進黨 年底選戰狂打「抗中保台」，但國民黨 以其人之道還治其人之身，拿綠營的抗中牌在北台灣一路「狂殺」，民進黨候選人陳時中 、鄭運鵬、江聰淵等人竟也陸續「染紅」，抗中牌不但難收奇效，反使對手猛打的「綠能你不能」成撕不掉的標籤。

國民黨立法院黨團指控，陳時中曾赴中國大陸做生意，陳時中昨雖稱是到中國參與社會服務活動，卻不能釋疑為何要在就任衛福部長一個多月前，以台北醫學大學董事身分，是否因未來身分敏感難以再赴陸？難道真的如國民黨所稱，要在服公職前去賺人民幣？

陳時中應該明白，兩岸醫界合作交流的重要性，在陳時中為選戰狂打抗中保台，甚至罵台北市長柯文哲辦雙城論壇是給流氓奉茶時，怎都未曾想過自己也曾是中國醫界的座上賓，過去的自己是否也曾「綠共一家親」？陳時中會罵過去「北醫大董事的自己」是跟流氓社會服務？

府院黨部隊由蔡英文主席帶頭，在各種造勢場合大打抗中牌，賣弄亡國感，蔡英文還再提自己沒有讓走進香港中聯辦的人成為總統，行政院長蘇貞昌說蔣萬安父親蔣孝嚴是買辦，收錢幫台商喬出境管制。當府院黨高層大大剌剌抹紅對手時，國民黨在北台灣一路拿著民進黨引以為傲的「抗中牌」狂殺，民進黨還能自圓其說？

再看民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、宜蘭縣長候選人江聰淵都被發現自己或家人曾赴陸經商，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎反嗆學生「該怪的是中共」，就可知民進黨的DNA恐怕不是「抗中保台」，而是「綠能你不能」，這種雙重標準抗中的假象難怪會被戳破。