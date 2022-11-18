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抗中牌失靈 民進黨版圖恐僅「保四」

記者蔡晉宇、劉宛琳／台北18日電
到了2022年，民進黨再次操作「抗中保台」。圖為日前總統蔡英文（左）為民進黨台北市長候選人陳時中（右）站台。（本報資料照片）
到了2022年，民進黨再次操作「抗中保台」。圖為日前總統蔡英文（左）為民進黨台北市長候選人陳時中（右）站台。（本報資料照片）

選戰倒數，藍營指民進黨將成「保四總隊」，執政縣市僅剩嘉南高屏，民進黨則樂觀評估，總席次維持現狀「保七」沒問題；國民黨表示，民進黨今年「抗中保台」牌完全失效，評估國民黨在北北桃和中部選情穩定，竹竹苗仍須最後衝刺，「整體目標就是六都過半」。

民進黨高層評估，相較於2018年「韓流」衝擊，今年藍綠膠著激戰區至今將近十個縣市，勝負難分，票開出來才知道結果。

民進黨高層表示，上周六凱道大造勢是分水嶺，全台選情都有顯著提升，選情膠著的縣市都往好的方向在變化，今年選情比起2018年，堪稱更緊張。

針對藍營評估民進黨最極端情況恐僅剩嘉南高屏，民進黨人士表示，「最壞的打算、最好的準備」都屬合理範疇，特別是關鍵的新竹市長選情，目前評估均屬樂觀；民進黨昨也公布「為台灣挺身而出」系列影片，積極搶攻年輕票。

國民黨高層表示，國民黨區域聯防將共同推行政見、合體造勢，讓藍營氣勢持續往上走，19日北北基桃將再次合體，希望拉大與對手陣營的差距，回到檢驗候選人特質、城市願景的比較，訴求中間選民的認同，讓北北基桃的選情更緊密連動，守住領先態勢。

黨務高層也說，目前中美緊張關係趨緩，年底的關鍵回到地方縣市政府的治理能力，民進黨抗中保台牌失靈，但慎防民進黨更極端的打法，藍營仍須嚴陣以待，不能掉以輕心。

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