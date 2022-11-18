我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

雙標「假抗中」？ 陳時中：抗中保台不等於事事挑釁

台灣新聞組／綜合18日電
遭國民黨立院黨團譏說他「假抗中保台」，民進黨台北市長候選人陳時中表示，抗中保台是理性不挑釁。（記者劉柏均／攝影）
遭國民黨立院黨團譏說他「假抗中保台」，民進黨台北市長候選人陳時中表示，抗中保台是理性不挑釁。（記者劉柏均／攝影）

民進黨台北市長候選人陳時中遭爆曾赴中國大陸醫療交流，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨批，陳時中的抗中保台DNA呢？民進黨永遠就「綠能，你不能」，一方面講抗中，另一方面又去賺人民幣，完全就是雙重標準。陳時中回應，「抗中保台不等於事事挑釁」，當時只是跟北醫大到中國參與社會服務活動。

蔣萬安說，「中國鵬」原來不只一個人，包括國安會秘書長顧立雄在過去擔任資深合夥人的萬國法律事務所，在大陸都設有分所，賺的就是中國大陸市場的錢。

蔣萬安說，陳時中過去擔任台北醫學大學的董事，當時也到中國大陸參加北醫大和寧波醫療中心的交流活動，還說這個是跟對岸之間兩個醫療中心交流，成功往前邁了一大步，北醫大的董事長致詞時說，「這是北醫大跟寧波市衛生委員會，共同合作開啟了一個成功的典範。」

陳時中昨天赴南投、彰化、台中輔選，一路上都被問到赴陸投資，陳時中指出，2016年底當時身兼北醫大的董事，是以台北醫學大學董事身分，到寧波參加一個正常的活動，是公開的行程，並沒有私下交流，代表董事會去進行一個正常的活動。

對於國民黨批「假抗中保台」，陳時中說，抗中保台並不是任何事情都需要挑釁，他是理性不挑釁，那次任務是北醫大的任務，他是董事會的成員，董事都是義務職，沒有薪水，學校賺錢不賺錢，與他們無關，只是跟著北醫大去社會服務。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，去大陸，不用特別強調誰去過、誰沒去過，重點是誰做了什麼事，「國民黨去中國大陸的人更多不是嗎？」抗中保台現在對台灣人是否還有效已經很明顯了，對台灣來說和平是最重要的，把抗中保台拿來恐嚇、炒作恐懼沒有什麼意義，兩岸的交流本來就應該正常化。

陳時中 國民黨 醫學

上一則

冷眼集／抗中牌的逆襲 「綠能」怎麼說

下一則

「腦下垂體功能已死」 陳文茜曝臥床吸氧 自認比泥土強壯

延伸閱讀

「魔獸蹭我熱度」 阿中冷笑話翻車 仇恨值飆高

「魔獸蹭我熱度」 阿中冷笑話翻車 仇恨值飆高
陳時中募款近億 高比例來自非北市

陳時中募款近億 高比例來自非北市
蔣萬安咬綠黑金 陳時中批藍很多 黃珊珊：不投黑投我

蔣萬安咬綠黑金 陳時中批藍很多 黃珊珊：不投黑投我
北市民調：藍8成4挺蔣 15%考慮棄保 恐翻轉蔣黃選情

北市民調：藍8成4挺蔣 15%考慮棄保 恐翻轉蔣黃選情

熱門新聞

鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代