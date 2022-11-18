雙標「假抗中」？ 陳時中：抗中保台不等於事事挑釁

遭國民黨立院黨團譏說他「假抗中保台」，民進黨台北市長候選人陳時中表示，抗中保台是理性不挑釁。（記者劉柏均／攝影）

民進黨台北市長候選人陳時中 遭爆曾赴中國大陸醫療交流，國民黨 台北市長候選人蔣萬安昨批，陳時中的抗中保台DNA呢？民進黨永遠就「綠能，你不能」，一方面講抗中，另一方面又去賺人民幣，完全就是雙重標準。陳時中回應，「抗中保台不等於事事挑釁」，當時只是跟北醫大到中國參與社會服務活動。

蔣萬安說，「中國鵬」原來不只一個人，包括國安會秘書長顧立雄在過去擔任資深合夥人的萬國法律事務所，在大陸都設有分所，賺的就是中國大陸市場的錢。

蔣萬安說，陳時中過去擔任台北醫學 大學的董事，當時也到中國大陸參加北醫大和寧波醫療中心的交流活動，還說這個是跟對岸之間兩個醫療中心交流，成功往前邁了一大步，北醫大的董事長致詞時說，「這是北醫大跟寧波市衛生委員會，共同合作開啟了一個成功的典範。」

陳時中昨天赴南投、彰化、台中輔選，一路上都被問到赴陸投資，陳時中指出，2016年底當時身兼北醫大的董事，是以台北醫學大學董事身分，到寧波參加一個正常的活動，是公開的行程，並沒有私下交流，代表董事會去進行一個正常的活動。

對於國民黨批「假抗中保台」，陳時中說，抗中保台並不是任何事情都需要挑釁，他是理性不挑釁，那次任務是北醫大的任務，他是董事會的成員，董事都是義務職，沒有薪水，學校賺錢不賺錢，與他們無關，只是跟著北醫大去社會服務。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，去大陸，不用特別強調誰去過、誰沒去過，重點是誰做了什麼事，「國民黨去中國大陸的人更多不是嗎？」抗中保台現在對台灣人是否還有效已經很明顯了，對台灣來說和平是最重要的，把抗中保台拿來恐嚇、炒作恐懼沒有什麼意義，兩岸的交流本來就應該正常化。