綠能你不能？陳時中曾赴陸交流 藍批假抗中

國民黨團17日爆料民進黨台北市長候選人陳時中擔任台北醫學大學董事時，曾赴大陸與寧波醫療中心交流。（記者潘俊宏／攝影）

選戰倒數八天，民進黨 打「抗中保台」牌，國民黨 立法院17日揭露，民進黨台北市長候選人陳時中 曾在2016年底，就任衛福部長一個多月前，以台北醫學大學董事身分，到中國大陸寧波和寧波李惠利醫院合作交流；陳時中指稱是公開行程、無私下交流，但從畫面可見與共產黨官員互動融洽。國民黨立委林思銘批評，陳時中滿嘴抗中保台，卻在服公職前到對岸大賺人民幣，這就是「綠能你不能」雙重標準。

國民黨立委李德維指出，兩岸交流本屬正常，但民進黨為了選舉不斷抹紅別人，把兩岸交流當成一文不值，他也要請對方用相同標準，檢驗陳時中的行為。

林思銘指出，陳時中強調自己有抗中保台DNA，但在就任衛福部長一個多月前，就帶團隊到中國大陸投資醫療生意，還跟共產黨官員交流對話。

國民黨立委林奕華指出，抹紅、雙標已成為民進黨日常，陳時中2017年2月就任衛福部長，而就任前陳時中當北醫大董事時，2015年和李惠利醫院開始合作，2016年12月陳時中本人也到中國去和該醫院合作，該醫院內有寧波市衛生委員會官員等黨組織，陳時中公開說自己「有抗中保台DNA」，根本就是「假抗中」。

李德維也表示，看陳時中飛到寧波當地的照片，陳時中和寧波市衛生委員會的共產黨官員畫面融洽「難道不是兩岸一家親？」他問，「陳時中去交流時，是不是抗中DNA還沒生出來？跟中國官員喝酒聊天時，抗中DNA又在哪裡？還是當了部長和候選人後，抗中DNA才生出來？」

民進黨台北市長候選人陳時中（左）回應赴陸交流，稱跟北醫大一起到中國參與社會服務。（記者劉柏均／攝影）

國民黨昨舉行「民進黨的『中國好鵬友』口中『抗中保台』 行動『大賺人民幣』」記者會。桃園市議員候選人凌濤表示，鄭運鵬2008年立委選舉失利後，以「中國台灣」籍和大陸三大國企電信業者勾搭。台積電一奈米的高敏感科技案，鄭運鵬都能夠為了選情而洩密，還有什麼不能洩密？

凌濤進一步表示，除了鄭運鵬，還有陳時中的高端二期陸資爭議，及曾喊出「家人不干政」的江聰淵；江的大哥江永豐不僅穿競選背心跑行程，還到大陸做生意，其負責的「台灣寰康科技有限公司」經營酒精鎖測試儀相關公安設備，賣給大陸公安單位，是不是賺共產黨錢？應查清楚。

台北市議員候選人柳采葳指出，顧立雄1983年至2016年擔任萬國法律事務所資深合夥律師，該事務所於1991年在大陸福州市經營事務所。柳采葳質疑，國安會秘書長曾接大陸生意，難道沒有國安風險？沒有國安漏洞？顧立雄不用說清楚？蔡英文總統也不用為自己找的國安會秘書長負責？