大學生問高端 綠候選人嗆別亂了 「怎麼一直罵政府」

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎參加國立聯合大學學生會座談時，學生提問高端疫苗、林智堅論文抄襲等爭議話題，徐竟答覆「這個就不要再亂了」。（本報資料照片）

民進黨 苗栗縣長候選人徐定禎參加國立聯合大學學生會座談時，學生提問高端疫苗 、林智堅論文抄襲等爭議話題，質疑民進黨與年輕人愈走愈遠，徐答覆「這個就不要再亂了」、「該怪的是中共，一直罵自己政府是怎樣？」遭批「嗆」學生、態度傲僈 ；徐定禎昨否認怒嗆、痛批學生，只是自己不善言詞，會虛心接受指教。

本報系聯合報報導，被外界質疑他嗆學生，徐定禎強調，他到聯大已是兩周前的事，不知此時為何突然被大量炒作，當天他只是客觀陳述想法，並沒怒嗆、痛批學生，他一直都不是善於言詞的人，講話不好聽，這部分真的要想辦法改進。

台北中國時報報導，國民黨立委李德維昨天諷刺說，徐定禎女兒忙著拉票，爸爸忙著把年輕選票往外倒；徐則否認嗆學生。

報導說，由於徐定禎的模特兒女兒徐里唯，日前才與蔡英文總統開記者會拉青年票，呼籲民眾回家投票 改變苗栗，讓李德維諷刺，女兒忙著拉票，爸爸忙著把年輕選票往外倒，批評民進黨原以為自己受年輕人歡迎，結果一遇到年輕人提出質疑，馬腳就露出來了，當場翻臉不認人，還敢說要推18歲公民權，立場不一樣，或只是提個疑問，就要教訓年輕人，傲慢態度顯露無遺。

李德維說，民進黨只有選票考量，年輕人支持度高才說要挺年輕人。就像不給疫情期間長期滯留在外，被取消戶籍的國人投票，還有遲不開放小三通方便台商回台投票等，也都是選舉考量。