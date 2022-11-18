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涉詐領助理費 高虹安與男友列被告 柯文哲驚北檢「動作快」

台灣新聞組／台北18日電
助理費爭議延燒，民眾黨籍新竹市長候選人高虹安（見圖）17日與男友李忠庭列被告。對手沈慧虹喊懸崖勒馬，林耕仁說，是否違法由司法單位認定。（取材自館長YouTube直播）
助理費爭議延燒，民眾黨籍新竹市長候選人高虹安（見圖）17日與男友李忠庭列被告。對手沈慧虹喊懸崖勒馬，林耕仁說，是否違法由司法單位認定。（取材自館長YouTube直播）

風城選戰延燒成司法大戰，民眾黨新竹市長候選人高虹安被檢舉詐領助理費，台北地檢署昨簽分「他」字案交由黑金專組檢察官偵辦，高及男友李忠庭均列被告。高虹安競辦昨表示，列為被告是正常分案程序，並非檢調司法認定有罪，競辦已提出證據，也會配合偵辦。民眾黨主席柯文哲昨不可置信驚呼，「被列被告？哇，什麼時候動作這麼快？」

影音來源：聯合影音網

至於自稱高虹安前助理的「Ａ先生」匿名爆料，民眾黨立委涉嫌人頭助理詐領，立院民眾黨團昨也控告Ａ先生誹謗。

高虹安昨晚與館長陳之漢直播互動，她自嘲可能國中時握過前總統馬英九的「死亡之握」，如今政治生涯才那麼可怕。對於北檢快速分案，陳之漢爆粗口說，「分案速度太快了，根本就是趕著上」，很多不懂法律的民眾看到新聞就會以為「高虹安貪汙」；高虹安說，此案主要是有檢舉人，檢調因而分為他字案，但是否有罪是由司法來判定，而不是網路。

高虹安也說，詐領助理案是需要人頭戶頭，但她的助理是有實質工作，立院薪資直接入到助理帳戶，她也主動把證據交到北機站，「需要說明，我一定會來。」

民進黨立委何志偉昨加碼爆料，民眾黨內部人士一周前向他透露，李忠庭已出國，檢調正在偵辦，不免讓人直接聯想李是畏罪潛逃；高虹安競辦發言人徐千晴駁斥，李忠庭目前人在台灣，希望假消息到此為止。

助理費風波持續延燒，司法大戰恐成影響風城選情的最大變數。新竹市升格省轄市今年正好滿40年，歷屆市長選戰各有攻防，這次卻首度出現市長候選人在選前被指涉貪汙。地方人士觀察，涉貪案會影響選民觀感，但民進黨追打過頭也可能造成反效果，選情難料。

民進黨過去窮追猛打，打出國家機器打壓的受害者形象，讓高一度獲得不少中間選民支持，但高此刻面臨的最大危機是被貼上涉嫌貪汙的標籤，高只能不斷澄清，「這是2020年資料，當年沒送檢調，卻在選前才動作」，直指背後有政治陰謀。不過，26日就要投票，消毒能否止謗，時間將是高虹安最大的壓力。

助理費爭議延燒，民眾黨籍新竹市長候選人高虹安17日與男友李忠庭列被告。對手沈慧虹...
助理費爭議延燒，民眾黨籍新竹市長候選人高虹安17日與男友李忠庭列被告。對手沈慧虹喊懸崖勒馬，林耕仁（見圖）說，是否違法由司法單位認定。（記者季相儒／攝影）
助理費爭議延燒，民眾黨籍新竹市長候選人高虹安17日與男友李忠庭列被告。對手沈慧虹...
助理費爭議延燒，民眾黨籍新竹市長候選人高虹安17日與男友李忠庭列被告。對手沈慧虹（見圖）喊懸崖勒馬，林耕仁說，是否違法由司法單位認定。（記者季相儒／攝影）

民進黨 馬英九 投票

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