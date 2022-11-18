新聞評論／官威膨脹專業萎縮 衛福部被打出原形

聯合國「兒童權利公約」國際審查會議最近在台北舉行，由英、荷等五國委員共同審查台灣的兒童人權報告。其中一位愛爾蘭委員問道，台灣生育率很低，但兒少死亡率卻很高，尤其是自殺及交通事故死亡率，她好奇原因為何。對此，衛福部心理健康 司長諶立中竟答稱，近十年台灣高樓增加，增加了青少年的衝動性跳樓風險；若扣除「跳樓」因素，自殺率其實並不那麼明顯。

影音來源：聯合影音網

一個主管心理健康的中央官員，竟把自殺問題推給「高樓」，令人難以置信。何況，既是重要因素，怎能「扣除」不論？此話，遭兒福團體痛批荒謬，要求道歉。諶立中辯稱，他的話被斷章取義，其原意是說要加強對「致命性工具」的管制。其說明顯然無濟於事，把高樓稱為「致命性工具」，也令人瞠目結舌，在在加深了衛福部「專業敗壞」的印象。

愛爾蘭委員的問題一針見血，台灣出生率斷崖式下墜，兒少死亡率反上升，政府卻顧左右而言他。包括對兒少死因的追溯，政府只問六歲以下兒童，而不擴及18歲以下兒少；這究竟是政府怠懶或官員怕事，又有誰能解謎？蔡政府不時向民眾自誇「超前部署」，但一遇到國際專家，立刻被打出原形。

在所有部會中，衛福部無疑是與人民健康福祉關係最直接的部會。但觀察衛福部近年在防疫及疫苗及藥物審查過程中的種種作為，卻是處處展現官威，欺上瞞下，甚至不顧專業精神與行政中立，對特定藥商、疫苗或藥劑刻意放水，卻甚少思及服務人民。衛福部的專業倫理鬆弛，官架子卻不斷膨脹，凡事政治掛帥，久而久之，就忘記了自己的工作初衷。

陳時中 擔任部長時代的霸道與專斷，民眾都已親身領教，此處不必再重複陳述。然而，新任部長薛瑞元的誇張言行，最近也屢屢展現獲得陳時中「真傳」的架式，受到各界側目。例如，國民黨團控告薛瑞元圖利高端疫苗 ，這本來是選舉動作，交給司法裁決即可。但薛瑞元卻金句連發大撂狠話，稱自己一定會和藍委李德維「梭哈」，「他不知道自己惹到什麼人」，「我們兩個有一人會被抓去關」等等。這種流氓罵街式的語言，出自堂堂衛福部長之口，很衛生嗎？

可見，經過陳時中五年的領導，衛福部不僅上下交互照應遮掩，內部的官箴倫理頹敗到什麼地步。更糟的是，新任部長奉陳時中作風為圭臬，在「陳規薛隨」下，只會江河日下。薛瑞元不僅率衛福部官員夜奔陳時中競總，為他參謀草擬題庫，又親自為他站台，讓陳時中大讚他是「金句指揮官」。薛瑞元原是名務實的公務員，如今為了官位變成跳梁小丑；蔡政府扭曲人性的能力，令人浩嘆！

回顧陳時中擔任衛福部長的五年，多少學者專家因不願同流合汙憤而退席，多少官員被迫噤聲，多少醫師被迫屈從。在陳時中的夜宴圖中，他當著人夫之面摟抱人妻，更暴露出他與醫界的關係多麼不平等與不正常。衛福部的審核運作，對藥商偏袒放水的事公然上演，對民間團體的打壓毫不遮掩；與此同時，對內部高官的不倫戀及婚外情，卻是逐一包庇乃至護航升官。這麼一個不講公理正義，行事不問是非專業的部會，會把人民的健康與福祉放在心上嗎？

衛福部的官威膨脹而專業萎縮現象，正逐步走向惡化，令人擔憂。放在這次選舉的框架中看，這已不只是陳時中該不該當選的事，而是選後人們能否看到衛福部的重新整頓與振作的大義。否則，台灣人民的健康只能問天嗎？