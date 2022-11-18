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黑白集／林智堅「新竹產矽」論 破解美國圍堵

黑白集
新竹市前市長林智堅（左）說 「新竹產矽，所以有了玻璃產業；因為新竹產矽，而有半導體產業」經典語錄，右為前副市長暨民進黨新竹市長候選人沈慧虹。（記者蘇健忠／攝影）
新竹市前市長林智堅（左）說 「新竹產矽，所以有了玻璃產業；因為新竹產矽，而有半導體產業」經典語錄，右為前副市長暨民進黨新竹市長候選人沈慧虹。（記者蘇健忠／攝影）

高虹安在政見會上大談學歷，說自己從師大、台大一路拿到美國機械博士學位；曾為學歷言論道過歉的她，竟又再炫學歷，還真令人費解。但聽到林智堅說「新竹因為產矽，而有半導體產業」，學歷和見識似乎又不那麼罪惡了！

新竹與林智堅的情緣，難道是誤會一場？當了快八年市長，林智堅跟要接棒的沈慧虹開直播，竟大剌剌講出這番經典語錄：「新竹產矽，所以有了玻璃產業；因為新竹產矽，而有半導體產業」，令人驚呆。

批踢踢上發現這一則人間奇譚，網友議論紛紛；有人就酸，「看看前市長的學歷就矽了」。林智堅立馬承認自己口誤，但繼續硬拗矽的功勞，還扯上天然氣打迷糊仗，說竹苗因產天然氣，當年日本海軍才在新竹設燃料廠。他還貼鄉民標籤，說罵他的都是護航高虹安的帳號。

以他的思路，美國對中國的半導體圍堵，都得注定失敗了。因為全球矽與玻璃的最大產地都是中國，北京只要請林智堅當國師，破解美國封鎖，半導體不就馬上甩開美國一條大街？

民進黨常選擇性失憶，是任意剪裁歷史的慣犯。大家都知道，造就新竹半導體聚落的真正英雄是蔣經國、孫運璿、李國鼎等一批謀國重臣。林智堅要瞎扯，至少要練一下功夫，歌頌矽就太傷人腦！新竹人也得想想，過去八年是怎麼過來的？（轉載自聯合報）

林智堅 天然氣 北京

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