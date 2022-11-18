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民進黨創黨元老廟口開講 細數民進黨罪狀 「愛邁就不要選他」

記者徐白櫻／高雄18日電
柯志恩拉抬林園大寮及原民選區議員選情，呼籲選民要讓台上四位候選人順利當選。（記者徐白櫻／攝影）
柯志恩拉抬林園大寮及原民選區議員選情，呼籲選民要讓台上四位候選人順利當選。（記者徐白櫻／攝影）

國民黨高雄市長候選人柯志恩廟口開講活動昨晚在林園落幕，民進黨創黨元老許國泰壓軸演說，許猛攻民進黨失去創黨精神，很多政策都是用騙的，愛陳其邁就不要支持他連任。柯志恩暗批對手陳其邁及蔡政府都是無法接受講真話的人。

柯志恩投入高雄一戰，以廟口街講打響知名度。從10月7日三民區三鳳宮起跑至今，總共已經舉辦18場，昨天是最終場，柯志恩邀請幕後工作人員上台接受觀眾喝采。

廟口開講17日晚在林園幸福公園後方舉辦，現場觀眾留下感動合影畫面。（記者徐白櫻／...
廟口開講17日晚在林園幸福公園後方舉辦，現場觀眾留下感動合影畫面。（記者徐白櫻／攝影）

昨晚柯志恩團隊找來綠營前立委許國泰助講，他也是民進黨前主席許信良胞弟，細數民進黨罪狀，觀眾情緒沸騰。許說，他是民進黨第一代的創黨元老，民進黨的創黨精神是清廉、勤政、愛鄉土，現在卻沒有一項做到，媒體一把抓、砍公務人員退休金、沒收國民黨財產、水利會變成公家，怎會有這樣的民主政治。

許國泰左批蔡英文總統、陳水扁，右打桃園市長鄭文燦，稱讚柯志恩是有眼光、有愛心的政治人物。許說，鄭文燦等人第一任做得好，但第二任就很有爭議，陳其邁有「家庭淵源」，大家愛他不要害他，票不要投給他。

柯志恩說，她前天批評陳其邁競選總部像小小迪士尼，卻被陳回擊「不是很好的選舉語言」，她跟陳其邁討論空汙，反而被綠營扭曲，這才真正是不好的選舉語言，她只憑事實說話，面對問題可以建設得更好，可惜現在沒人敢講真話，許國泰前輩是難得敢說真話的人。

柯提及，最近蔡英文說「不關心政治就等糟糕的人統治」，這句話難得讓她認同，因為人民若不關心政治，電視會被關台、追不到塵封30年的資料，會打出國被卡的疫苗，親人染疫連撫屍痛哭的機會都沒有，官網留言可能被告，所以台灣非常需要講真話的人。

前立委許國泰以資深黨員身分批評民進黨，談及陳其邁父親陳哲男跟陳水扁關係。（記者徐...
前立委許國泰以資深黨員身分批評民進黨，談及陳其邁父親陳哲男跟陳水扁關係。（記者徐白櫻／攝影）

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