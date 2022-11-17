親綠媒體爆捐黨團人頭助理 民眾黨斥抹黑喊告

民眾黨立委邱臣遠（中）、張其祿（左）等人16日表示會提告匿名爆料者，直球對決釐清國會助理誰是人頭助理、誰沒有執行國會工作，藉以澄清社會的疑雲。(記者潘俊宏／攝影)

民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安遭人檢舉涉嫌詐領立委助理費，負責偵辦的調查局北機站，昨已向台北地檢署報請指揮偵辦。由於新竹市長選情緊繃，據了解，北檢暫先採取函調、分析資料等靜態偵辦，選前會有具體行動機會不大，避免瓜田李下；同時，全案雖已確定由黑金專組檢察官 偵辦，為維護檢察官獨立辦案空間，北檢將暫不對外公布承辦檢察官。

據了解，全案原本台北地檢署與新竹地檢署都有管轄權，但北機站考量主要行為地在立法院，加上若由竹檢偵辦恐有地緣包袱，最後決定報請北檢指揮。

另據台灣中國時報報導，親綠媒體的政論節目15日晚間再爆料，民眾黨團5位立委疑似都「捐人頭助理」，讓這些人領國會助理的薪水，但實際上在黨團或民眾黨的智庫工作，民進黨 立委也要求民眾黨主席柯文哲 說清楚。

對此，民眾黨團昨日發聲明，駁斥該節目言論不實指控、悖於事實，要求道歉並下架抹黑影片，並研擬採取法律行動。柯文哲昨受訪也澄清，沒有人頭助理、浮報薪資，並怒斥政論節目名嘴引用匿名助理爆料講一堆，每天這樣爆等於是控制媒體，隨即一路臭臉快步走入活動會場。