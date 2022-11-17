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「魔獸蹭我熱度」 阿中冷笑話翻車 仇恨值飆高

台灣新聞組／台北17日電
洋將「魔獸」霍華德球衣背號12號。(中央社)
洋將「魔獸」霍華德球衣背號12號。(中央社)

民進黨台北市長侯選人陳時中15日晚間接受Podcast節目「耳朵出遊不出油」直播訪問時表示，最近NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台，剛好他的競選號次是12號，魔獸這幾天才拿12號，「可能他是想蹭我的熱度！」。

陳時中說：「我真的很高興，我要蹭一下魔獸的熱度，你說他故意來蹭我，還是我蹭他？我想應該是我蹭他」，還說想揪團去看魔獸比賽，「為什麼說自己要蹭魔獸的熱度，其實本來應該是魔獸蹭自己的熱度，因為他選舉號次是12號」，「是我先抽到的，他這兩天才拿12號，所以可能他是想蹭我的熱度啊！」。

事實上，在過去19個賽季，曾8次入選NBA全明星賽、8次NBA最佳陣容、3度榮獲年度最佳防守球員、現年36歲的霍華德，早在加入NBA魔術隊後，就開始穿12號，意在致敬身穿21號的馬刺傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）；而後霍華德也曾改穿別的號碼。此次在T1，是他2018年加入黃蜂以來，再次以12號球衣亮相場。

陳時中的一席「蹭熱度」玩笑，也引發不少球迷討論，PTT上有不少網友更紛紛留言批評。「真的噁連 這都蹭」、「幾句話就讓仇恨值飆高了」、「dpp覺得這樣大加分 懷疑哦」、「是一位擅長激怒的候選人呢」、「我曾經以為韓國瑜很糟糕 唉」；但也有不少人在臉書下方聲援，「阿中部長辛苦了」、「這麼有愛的人必定當選」、「說話非常有內涵」。

國民黨籍北市議員參選人王鴻薇狠酸，民進黨怎麼搭便車都會翻車「陳時中的發言無疑是沒做功課硬要蹭，真是惹人厭的天才」。王鴻薇指出，除了之前49歲的民進黨籍桃園市長參選人鄭運鵬，日前說自己從小就看現年36歲的魔獸打球，受到大肆批評，被網友笑蹭太難看，陳時中昨在直播節目中稱長年看NBA，想要揪團去看魔獸比賽，還笑稱魔獸蹭自己的熱度，因為陳選舉號次是12號「是我先抽到的，他這2天才拿12號，所以可能他是想蹭我的熱度啊！」

民進黨台北市長候選人陳時中（左）競選號碼12號。(本報資料照片)
民進黨台北市長候選人陳時中（左）競選號碼12號。(本報資料照片)

陳時中 NBA 民進黨

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