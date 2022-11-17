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竹中竹女模擬投票 遭綠側翼出征 高虹安譴責

台灣新聞組／台北17日電
新竹女中班聯會日前進行新竹市長選舉模擬投票。(圖：竹女班聯會提供)
新竹女中班聯會日前進行新竹市長選舉模擬投票。(圖：竹女班聯會提供)

新竹高中、新竹女中學生前天公布新竹市長聯合模擬投票結果，活動粉專遭綠營側翼「出征」。國民黨台北市長候選人蔣萬安昨說，民進黨常把18歲公民權放在嘴巴上，「到底是真心尊重還是把他們當選票？」民眾黨候選人高虹安昨在臉書譴責，這群「綠色恐怖的大人」，比高中生還沒民主素養。

新竹女中校長林桂鳳說，模擬投票是學生自主性活動，學校支持並鼓勵，重點不在投票結果，而是學習過程彌足珍貴，加上高中生本就沒有投票權，結果是否具參考性「見仁見智」，希望大家以平常心看待。

竹中、竹中班聯會表示，活動結果僅代表部分學生對公共事務的參與，且民主投票本就是如此，並非每次結果都能符合每個人的期望，希望不論是哪個陣營的支持者，都能理性看待，尊重民主社會的多元性。

高虹安也發文聲援，綠營側翼率團出征，以貶低口吻羞辱竹中竹女同學，荒唐至極。

新竹高中、新竹女中聯合活動粉專一則公布模擬投票結果的貼文，一天湧入5000多則留言，檢視最早留言的幾個指標帳號，都在暗酸年輕人支持「慣老闆」，綠色側翼色彩濃厚，被質疑連高中生都要「出征」，何來的民主進步？

竹中、竹女自辦模擬投票歷程由來已久，早在2020年總統、立委大選，當時「蔡賴配」獲壓倒性勝出，貼文下方一片祥和，不少綠營支持者大讚有民主素養，但前天貼出投票結果，綠營卻換成另一種嘴臉，引爆網路論戰。

熟悉網路操作的人士說，側翼率先出征，意在製造寒蟬效應，讓站在對立面或持中立態度者不太敢出聲，尤其擁大批追蹤者的「ＫＯＬ（關鍵意見領袖）」一留言，能吸引支持者注目、推高觸及率，但輿論戰沒拿捏好就容易「翻車」，弄巧成拙可能變成「豬隊友」。

竹中、竹女學生模擬投票，這些高中生的意向，或可視為未取得投票權前的民主意志展現，無論認同與否都應尊重，但有些留言嗆聲「十八歲公民權不想投ＹＥＳ了」，明顯藐視學生做出的民主選擇，嘴巴喊著要青年票，卻做著與年輕人「逆風」的行為。

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