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新聞評論／輔選封路 蘇貞昌可聽到喇叭大作的民怨？

新聞評論
蘇貞昌最近到台中輔選，車隊被狂按喇叭。(本報資料照片)
蘇貞昌最近到台中輔選，車隊被狂按喇叭。(本報資料照片)

閣揆蘇貞昌最近到台中為民進黨候選人輔選，車隊經過大里內新橋時，警方先在橋梁兩端道路進行交通管制，因管制時間過長引起民眾不滿。有外送員率先發難比出中指，車隊經過時，受阻的騎車及開車民眾同時狂按喇叭以示不滿。呼嘯而過的蘇貞昌，也許沒聽到那陣喇叭大作的狂響，但他應該看看那段影片，才會知道民間的怨怒到了什麼地步。

那些猛按喇叭的民眾，當時也許不確知是哪位高官的車隊把大家擋住。但正逢周日夜晚，許多人要趕著回家，無緣無故被擋在路上空等，無論擋道的大官是誰，民眾都會感到火大。值得注意的是，這次互不相識的民眾在路口向官員的車隊齊轟喇叭，表現出一股莫名的共同憤怒。這點，對照綠營候選人在這次選舉中的支持度低落，即更有跡可循。

這些基層民眾的喇叭轟鳴，基本上就是一種民怨的宣洩。仔細分析，其中可能交雜了三種情緒：其一，是對蔡政府6年半施政的廣泛不滿，是一種總體印象式的積怨；其二，是對當下官員濫用特權封路、不恤民情的抗議，要當場讓高官難堪；其三，是選舉期間集體情緒的醞釀，讓現場民眾更敢將這種平日受到壓抑的情緒直接發洩出來。

類似的場景，也發生在蔡總統身上。在蘇貞昌被叭的同一天，蔡英文第8度赴桃園為民進黨市長候選人鄭運鵬站台，誇稱桃園將成為台積電最新製程的「首選」地，蘇揆已宣布龍潭科技園區3期擴建計畫啟動云云。此時，舞台對面馬路人群中有人高呼「蔡英文下台！」引起一陣騷動。抗議者隨後迅速被警方驅離，但這種在造勢場合公開嗆聲的舉動，顯示基層民眾的怨怒已積蓄多時。

比起被對手陣營民眾嗆聲更不堪的是，蔡英文第5度到桃園為鄭運鵬造勢時，民進黨動員了大批綠營支持者出席。未料，還來不及等到蔡英文上台致詞，棚內群眾已經坐不住，紛紛掉頭離開，留下大片空蕩蕩的椅子。既然是綠營動員來的群眾，應該知道當晚重頭戲就是蔡英文的助講；誰料，他們竟對蔡總統毫無興趣，甚至連一點面子都不給。這樣的場景，即使被輔選的鄭運鵬不在意，輔選的蔡英文不覺得心虛嗎？

這次選舉，府院的動員規模和強度前所未見。蔡英文8次為鄭運鵬造勢，12次到新北為林佳龍造勢，到北市為陳時中輔選更是難以計數。但上周她為陳時中站台3次，竟使陳時中聲勢更下滑，真可謂越幫越忙。在過去，執政者不隨意出動府院高層為地方選舉站台，一則講究「黨政分際」，二則強調「公私分明」。如今，蔡政府不顧黨政分際頻繁為本黨同志助選，又屢屢徇私動用行政公務專機等國家資源；民眾看在眼裡、氣在心裡，當然一有機會就公開宣洩了！

蘇揆車隊被民眾狂按喇叭抗議，和蔡英文遭遇民眾嗆聲及冷漠離席，都是一面面照妖鏡。它們反射的，是基層群眾按捺不住的民怨，和對政府施政的諸多不滿；經過這場選舉的濃縮和提煉，而提前公開發作。以蘇貞昌之巧言善辯，如果有機會，他一定會停下車來，向那些按喇叭的民眾說教一番，就像他在立法院疾言厲色教訓在野黨立委那樣。試想，人民辛苦選出來的首長和民代，在蘇揆眼中都視如路人，民眾除了親自嗆聲洩憤，還有其他方法足以表達憤怒嗎？

蔡總統和蘇貞昌越是勤於輔選，越是暴露自己身價貶值，也更容易在街頭撞見基層民眾的不滿。說穿了，民進黨選情沒有起色，不正是他們施政不良所致？(轉載自聯合報社論)

蔡英文 民進黨 陳時中

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