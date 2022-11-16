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新聞評論／外交晶片到選舉晶片 台積電難承受之重

聯合報社論
「民主晶片」荒謬劇上演的同時，台灣的「選舉晶片」戲碼也不遑多讓，都是台積電不可承受之重。 （歐新社）
「民主晶片」荒謬劇上演的同時，台灣的「選舉晶片」戲碼也不遑多讓，都是台積電不可承受之重。 （歐新社）

護國神山台積電近期遭遇逆風。在俄烏戰爭及美國升息的拖累下，科技業普遍下修明年展望，不少跨國科技公司縮減資本支出並展開裁員，位居上游的半導體業也預期將受嚴重衝擊。費城半導體指數今年重挫32％，比道瓊工業指數8％的跌幅與納斯達克指數29％的跌幅都深，凸顯半導體業面臨的艱困前景。

台積電總裁魏哲家日前表示，明年半導體業將迎來衰退的一年，但台積電擁有技術與現有產業地位的優勢，仍能維持成長。台積電對本業仍具信心，值得肯定；但近年干擾台積電經營的更多是「非經濟因素」，包括外交地緣政治的拉扯和台灣政治的羈絆，成為台積電發展的外在變數。美總統拜登月前簽署《晶片和科學法案》，正式將晶片列為美中競爭的首要項目；而推動此法案的議員均在期中選舉連任，意味未來數年無論誰入主白宮，美國對中國的科技戰都不會歇手。

「半導體在地化」成為美國政界和商界的主旋律，台積電在此壓力下赴美設廠，除原先規畫的五奈米廠，據稱還將擴增三奈米的產線。台積電財務長黃仁昭日前分析影響明年台積電業績的因素，除通膨抬升成本外，特別點出海外設廠投入的成本也是其一。這正是台積電投資人的憂慮：一旦台積電離開台灣，將失去供應鏈與人力成本優勢，落入台積電創辦人張忠謀的預言：美國就算動用數百億美元，只會創造一個不完整的半導體供應鏈，成本還更高。

市場對「半導體在地化」憂心忡忡，蔡政府卻積極配合。蔡總統無視晶片法案是美國為了自身地緣政治與產業競爭的私心，非要與台業者利益均霑，還稱讚這是台美攜手生產「民主晶片」的典範。她忘了，當年美國如何打壓日本半導體業，讓日本企業陷入長達十多年的經營黑暗期。如今同樣的套路再現，只是美國把目標從日商轉為台商。台積電在美國設廠的成本上揚堆高了經營風險，除持股台積電高達6％的國發基金收益受到威脅，近150萬股東權益也將受到影響。

「民主晶片」荒謬劇上演的同時，台灣的「選舉晶片」戲碼也不遑多讓。繼去年高雄市政府宣布台積電要在當地設廠，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬日前宣布，他已促成台積電要在桃園投資一奈米先進製程。兩案背景類似，都是民進黨基於政治需要，讓台積電「被」宣布在當地投資。台積電宣布在高雄設廠時，正好是高雄市長陳其邁身陷城中城大火的困局，亟需好消息來「沖喜」；台積電是否在桃園設廠，該公司尚未親自證實，卻被鄭運鵬放送空氣抬抬選情。

事實上，台積電在高雄的七奈米廠，已因市場因素轉為28奈米；陳其邁誇口的「先進製程」，已經落空。而鄭運鵬所稱的一奈米廠投資更大，用電更多，何時能實現都未可知。何況，台灣已供電不足，政府如何確保台積電供電無虞？更可議的是，蔡政府不顧台積電的經營策略與營業秘密，將企業的動向任意揭露，都是失德行為。「選舉晶片」跟「民主晶片」，都是台積電不可承受之重。

張忠謀長期主張政府要努力將水、電、土地、教育與人才等面向做好，提供產業良好的發展環境，其餘政府要減少干涉，做一個小政府。張忠謀曾引用美國前總統雷根的話：「有人來告訴你，我是從政府來的，我要來幫你忙」，是英文中最可怕的一句話。如今，美國政府和蔡政府要求生產「民主晶片」與「選舉晶片」，這不是台積電的噩夢嗎？

台積電 晶片 投資

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