九合一選舉民調封關 散布最高罰500萬元

中選會提醒，自11月16日零時起至11月26日下午4時止，不得以任何方式發布與候選人或選舉有關的民調資料，違者依法可處新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰。（本報資料照片）

九合一選舉倒數十天，民調 今起封關。中選會昨天提醒，自今日零時起至11月26日下午4時止，不得以任何方式，發布與候選人或選舉有關的民調資料，也不得加以報導、散布、評論或引述；違者依法可處新台幣50萬以上、500萬元（約1.61萬至16.08萬美元）以下罰鍰。

中選會並表示，投票 日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳。中選會特別呼籲政黨、候選人、民調機構、所有媒體及民眾，都應遵守選罷法的規定。

國民黨 昨天舉行「禁止確診者投票，民進黨對防疫心虛」記者會，國民黨文傳會副主委何志勇指，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已賦予中央流行疫情指揮中心指揮官凌駕於法律的行政裁量權，讓確診者投票，只需要指揮官王必勝一紙行政命令，中選會不該以「沒法源」為由，不為確診者思考其他配套措施。

中選會則重申，中選會及各地選委會對投票所場地消毒、動線規畫、選舉人、投票人，以及選務人員安全防護等均採取高規格防疫措施，請民眾安心出門投票；投票當天先做好心中的決定後再出門，就可安心加快領票、圈票、投票。