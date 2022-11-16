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陳時中募款近億 高比例來自非北市

台灣新聞組／台北16日電
民進黨台北市長候選人陳時中（中）15日出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會，關閉政治獻金專戶。(圖：陳時中競辦提供)
民進黨台北市長候選人陳時中（中）15日出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會，關閉政治獻金專戶。(圖：陳時中競辦提供)

北市長選情緊繃，民進黨候選人陳時中昨公布政治獻金收入總額近億元，其中9成是小額捐款，且非常高比例來自外縣市，強調捐款已足夠，今起關閉專戶。無黨籍候選人黃珊珊反酸，他沒有陳時中這麼多資源，但她會很精準使用捐款。國民黨候選人蔣萬安競辦指出，今天也將關閉專戶，募款總金額還待盤點。

陳時中表示，募款金額已9870萬元，超過原先匡列的預算，雖然未來還會有一些開支，但選舉開支也不是無上限，要撙節，畢竟這都是大家的善意，也會在捐款金額範圍內使用競選經費。

陳時中說，目前開支細項還沒有完全清楚，只是各項活動預算都有擴大，像是廟口開講場次，細項出來後會再報告，關閉帳戶是因為競選經費不是沒有上限、無限制的使用，會努力、有效的運用這些經費。

黃珊珊說，陳時中公布的是個人的帳戶，到民進黨帳戶的應該更多吧？民進黨政資源絕對不會只有這筆錢，而她都是靠小額捐款，她沒細看數字，有專人處理，她就是有多少金額做多少事，不像陳時中有那麼龐大的資源辦活動或造勢，必須很精準地使用。

黃珊珊幕僚透露，黃珊珊的個人政治獻金帳戶募到的數字跟陳時中的專戶比「連一半都不到」，陳時中一定有民進黨奧援，他們在政黨這部分資源可說完全是零，主要用於文宣和各種活動及造勢場合。

蔣萬安競辦表示，今天進入選舉倒數10天，辦公室將正式關閉政治獻金專戶，所有募款均作為競選使用，至於募款金額要關閉後才能確認。

蔣萬安競辦表示，政治獻金募得款項，都是競選使用，包含相關活動舉辦、各項文宣製作等；每一筆款項都來自支持者給予的鼓勵及期待，除了感謝大家，也絕對會花在刀口上，更要呼籲所有的朋友將這份力量轉化成選票。

陳時中 民進黨 預算

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