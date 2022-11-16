黑白集／民進黨陳年芒果乾煉成黑金

大選倒數，蔡英文又撒出陳年芒果乾催票。(本報資料照片)

大選倒數，蔡總統又撒出陳年芒果乾催票。她說上次縣市長大選，選民給了中共錯誤訊息，使對岸提出一國兩制方案。這套說法，根本不通。上次地方選舉後就是總統大選，她連任後共軍 機艦每天穿越中線侵擾主權，難道也是選民給錯訊號使中共加緊犯台？

蔡總統炒作亡國感，其實自暴其短。她高喊沒接受一國兩制，事實卻是政府仰賴ＥＣＦＡ餵養農民；她吹噓提升戰備的高端疫苗和無人機產業，其實都靠陸企代工。共軍圍台近逼家門，民眾看著總統惦惦無聲，認清抗中保台只是空心菜。

諷刺的是，選前黑道高調出擊，蔡政府充耳不聞，賣力鼓吹用選票對抗解放軍 。北有洗錢集團結交百官，南有英系中執委涉入88發槍擊案，綠營選情告急，警方掃黑不辦官不碰黨，正同國防部 在兵凶戰危時隱匿飛彈越空。

這次大選，被揭發「染黑」的有國防部、內政部、法務部。黑道除詐騙洗錢，還插手眷地都更、光電業回饋金。蔡蘇抨擊對手賣台，卻縱容黑道藉黨證魚肉百姓。大哥們選前開槍爆料要脅政府，總統卻靜默以對，如同共軍圍台軍演時。

綠營派系傾軋，各找黑道充人頭奪黨權，養成黑綠一家親。蔡總統強勢沒收黨內民主，代價卻是台版柬埔寨。選民吞下陳年芒果乾，趕不走解放軍，卻鼓舞黑道為金權挺身而出。(轉載自聯合報)