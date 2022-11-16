蔣萬安咬綠黑金 陳時中批藍很多 黃珊珊：不投黑投我

台北市長選舉，第2場公辦政見發表會15日下午舉行，蔣萬安 到場參加 。(記者曾原信／攝影)

黑金議題引爆北市烽火，國民黨 台北市長候選人蔣萬安昨說，前國策顧問黃承國有黑道背景、民進黨 英系招募黑道，「民進黨走向黑金政治是明目張膽的事，黑道位居廟堂之上更是前所未有的事實」。民進黨候選人陳時中 反嗆蔣操作仇恨值，黃承國則批蔣萬安若當選，統促黨總裁張安樂就是地下市長？無黨籍候選人黃珊珊左右開弓說，「不投黑、不投貪，要投就投黃珊珊」。

本報系聯合報報導，第二場台北市長政見發表會昨登場，現場火花四射。蔣萬安表示，年底選舉是光明對抗黑暗、民主對抗黑箱、善良對抗側翼；地下匯兌、詐欺綁架的問題嚴重，警方縱容是事實，黃承國和涉及洗錢的嫌犯林秉文見面也是事實，現在民進黨走向黑金政治，甚至黑道位居廟堂之上更是前所未有的事實。

蔣萬安連2天批民進黨黑金治國，陳時中昨反擊，這次選舉有些陣營操弄仇恨值、打破信任，黃承國在競總沒掛職位，連這樣都牽拖，若要打黑金必須拿出證據。

黃珊珊表示，藍綠執政，黑金、黑箱、貪腐、包庇樣樣來，雙子星、大巨蛋等等前朝留下的爛攤子，疫苗與快篩更是弊端重重，「不投黑，不投貪，要投就投黃珊珊」。

黃承國昨在臉書貼文，反批用黑道鞏固政權是國民黨一貫的手法，當年國民黨指派竹聯幫黑道分子到美國暗殺江南，是不是黑道治國？他反嗆蔣萬安，「難道你要說，蔣經國跟你沒有關係嗎？」

不只政見會交火，國民黨昨舉行「解密民進黨黑道治國」記者會，藍營緊咬黃承國爭議。立院國民黨團總召曾銘宗說，黃承國雖未任職陳時中團隊，重點是蔡政府會賣黃承國的帳；台灣治安敗壞，8月台南雙警被殺、10月台版柬埔寨案3人受虐死亡、台南槍擊案連開88槍，「是誰在縱容黑金、危害社會？是誰在重用黑金當黨國大老？根本是黑道治國。」

國民黨立委李德維指出，黃承國當過民進黨台北市黨部主委、英系中常委，也是民進黨選對會協調小組成員，經法院認證是天道盟文山會「大哥」，黑金就在蔡英文身邊。國民黨台北市議員徐巧芯說，黃承國雖稱沒任職陳時中競辦，卻是陳時中宗教團體後援會總策畫。

陳時中競總發言人林楚茵說，黃承國沒有擔任陳時中競辦職務，反倒是國民黨各縣市提出有黑金背景的候選人，國民黨應把「黑道治國」這句話吞回去。民進黨立委羅致政說，候選人才是關鍵，像是最近揭發的苗栗縣長候選人鍾東錦，有些人年少輕狂犯錯，但有些人仍在跟黑金結構打轉。

台南學甲88發槍擊案迄今未破案，引發政治效應。國民黨台南市長候選人謝龍介昨指，台南市長黃偉哲不敢交代核心幕僚郭再欽昔日工廠和友好議員謝財旺服務處遭開槍始末，更沒人要求限期破案，令人匪夷所思，質疑官商勾結、黑金統治。黃偉哲則回嗆，「有人扮法官、扮檢察官、扮陰謀家，我尊重人家」。

謝龍介昨說，郭再欽及謝財旺槍擊案傳出與光電工程糾紛有關，8分鐘開88槍是台灣治安史重大案件，至今不只無法破案，黃偉哲還「船過水無痕」，從未正式說明偵辦進度，也沒交代郭再欽到底為何捲入槍擊案。

謝龍介指出，案發後警方對外說掌握嫌犯行蹤，後來找到接應者，但被認為證據不足，法官裁定2萬元交保，警方還沒抓到人就稱「有人企圖影響選舉」，難道是有內幕不敢公開？他質疑全案進入「黑箱作業」，要求必須限期破案。

黃偉哲昨反問謝龍介，誰在指導檢警辦案？誤導偵查方向？在背後政治操作的人，相信大家都看得很清楚；這起槍擊案由刑事局與地方刑事專業單位聯合偵辦，誰能一手遮天？嫌疑人以2萬元交保是司法機關的裁決，與市政府又有何干？