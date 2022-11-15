綠高層：藍營流傳假民調 恐是蔣萬安選情不妙出此下策

民進黨高層表示，藍營流傳假民調 恐是蔣萬安選情不妙出此下策。本報系資料照

今天是民調 封關日，近期有許多單位公布民調。民進黨 高層認為，根據過往經驗，坊間所謂的封關民調和實際投票 結果不一定一致，甚至出現過落差很大的案例。以2014年的桃園市為例，某媒體封關民調公布是鄭文燦落後吳志揚24%，結果卻是鄭文燦贏近3萬票，贏了3%。2014年的新北市為例，封關民調公布是游錫堃落後朱立倫27%，最後是小輸2萬多票，輸不到2%。

民進黨高層指出，今年選情之前都很冷，但從上周的台北凱道造勢之後，這幾天明顯感受到選情在變熱。選情慢熱，但熱很快，封關民調可能更難以反映實際投票的結果。

民進黨高層指出，當初罷免韓國瑜，在民調封關時，大家是關注能不能過門檻。最後一周全力衝刺、拉票，最後結果同意罷韓是93萬票，不但超過門檻的57萬，更超過韓國瑜選市長得票的89萬。民進黨高層強調，選戰最後衝刺階段，候選人能不能凝聚支持者，並讓支持者積極出來投票，比封關民調數字更重要。

除了具名公布的封關民調和實際投票不一致之外，今天在藍營側翼的「蔣萬安年輕力量 贏回首都 台北萬安」LINE群組之中，有一成員「尼克」張貼來源不明之民調資料並刻意引導為綠營民調。民進黨高層受訪表示，該份資料格式一看即知並非民進黨民調，顯然有誤導之嫌；今年許多縣市的選情都是膠著，藍營特定側翼群組在民調封關日出現來源不明之民調，還刻意引導為臥底流出，恐怕是蔣萬安陣營的選情不妙，而出此下策，這種奧步顯然就是由藍營側翼網軍發動，蔣萬安應該公開說明立場才對。