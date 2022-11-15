我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／俄國富人避風頭 熱衷投資移民這島國

信用卡利率攀至37年來新高 這些是你該知道的

綠高層：藍營流傳假民調 恐是蔣萬安選情不妙出此下策

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨高層表示，藍營流傳假民調 恐是蔣萬安選情不妙出此下策。本報系資料照
民進黨高層表示，藍營流傳假民調 恐是蔣萬安選情不妙出此下策。本報系資料照

今天是民調封關日，近期有許多單位公布民調。民進黨高層認為，根據過往經驗，坊間所謂的封關民調和實際投票結果不一定一致，甚至出現過落差很大的案例。以2014年的桃園市為例，某媒體封關民調公布是鄭文燦落後吳志揚24%，結果卻是鄭文燦贏近3萬票，贏了3%。2014年的新北市為例，封關民調公布是游錫堃落後朱立倫27%，最後是小輸2萬多票，輸不到2%。

民進黨高層指出，今年選情之前都很冷，但從上周的台北凱道造勢之後，這幾天明顯感受到選情在變熱。選情慢熱，但熱很快，封關民調可能更難以反映實際投票的結果。

民進黨高層指出，當初罷免韓國瑜，在民調封關時，大家是關注能不能過門檻。最後一周全力衝刺、拉票，最後結果同意罷韓是93萬票，不但超過門檻的57萬，更超過韓國瑜選市長得票的89萬。民進黨高層強調，選戰最後衝刺階段，候選人能不能凝聚支持者，並讓支持者積極出來投票，比封關民調數字更重要。

除了具名公布的封關民調和實際投票不一致之外，今天在藍營側翼的「蔣萬安年輕力量 贏回首都 台北萬安」LINE群組之中，有一成員「尼克」張貼來源不明之民調資料並刻意引導為綠營民調。民進黨高層受訪表示，該份資料格式一看即知並非民進黨民調，顯然有誤導之嫌；今年許多縣市的選情都是膠著，藍營特定側翼群組在民調封關日出現來源不明之民調，還刻意引導為臥底流出，恐怕是蔣萬安陣營的選情不妙，而出此下策，這種奧步顯然就是由藍營側翼網軍發動，蔣萬安應該公開說明立場才對。

民調 民進黨 投票

上一則

突圍地緣政治 台積美廠典禮 張忠謀將親赴

延伸閱讀

北市民調：藍8成4挺蔣 15%考慮棄保 恐翻轉蔣黃選情

北市民調：藍8成4挺蔣 15%考慮棄保 恐翻轉蔣黃選情
挨批寄生建商 鄭文燦斥太荒謬

挨批寄生建商 鄭文燦斥太荒謬
台北市長封關民調 蔣萬安36% 黃珊珊27% 陳時中20%

台北市長封關民調 蔣萬安36% 黃珊珊27% 陳時中20%
蔣萬安質疑陳時中當選 「黑道中常委」恐成地下市長

蔣萬安質疑陳時中當選 「黑道中常委」恐成地下市長

熱門新聞

鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

2022-11-09 02:29
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20

超人氣

更多 >
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席