挨批寄生建商 鄭文燦斥太荒謬

桃園市長鄭文燦（中）表示，選舉抹黑對工程人員不公平。（記者曾增勳／攝影）

內政部前部長李鴻源日前指「桃園5家顧問公司、5家營造商包全市工程」，桃園市長鄭文燦昨回應「太荒謬」，選舉抹黑對工程人員不公平，市府依採購法規定，以開放公正方式，從數百家顧問公司和營造廠產生最好廠商，獲獎無數。

國民黨 市長候選人張善政 表示，李鴻源專業不容外界質疑，反倒市府公共工程每次被質疑，就弄一些虛假的數字來搪塞，態度非常高傲，不願面對事實。

新黨桃園市議員候選人游智彬昨以市府獨厚建案「三本CEO」告發鄭文燦涉嫌貪汙，無黨籍市長候選人鄭寶清也痛批鄭「寄生建商」，民進黨對手鄭運鵬「德不配位」。市府強調合法，鄭運鵬不回應，三本建設認為是捏造謠言，已請律師捍衛商譽。

游智彬指控，三本建設在前桃園縣長吳志揚時代曾涉行賄，在鄭文燦時代成為全桃園最多案量的建商之一，其中鄭文燦母親喪禮用地上的八德區三本CEO，去年4月23日申請建照，同年6月18日就核准發照，今年1月18日申請變更設計蓋到7樓以上，「市府效率特別高，多蓋樓層是否圖利建商？且獨厚鄭運鵬掛看板？」

鄭寶清表示，鄭文燦往財團富商靠攏「寄生建商」，必須說清楚講明白；鄭運鵬離鄭文燦那麼近，難道為了權力名位可以看不見或刻意漠視？已不夠格擔任立委或參選市長，「德不配位」。

桃市府新聞處長詹賀舜說，候選人多次為個人選舉聲量提告、抹黑，手段卑劣不實，只證明自己沒格調；鄭文燦母親喪禮用地的建案建照核發，市府一視同仁依法審查，建管處也曾說明，該案去年本來就設計7樓，今年申請變更仍未改變。

三本建設負責人王燕鴻指出，建案用地舉辦鄭文燦母親喪禮是經地主們同意，三本自始至終沒參與；建照取得、容積率等也完全合法，可受檢驗，蓋到7樓以上是捏造謠言，有心人士為選舉傷害公司商譽，已請律師釐清法律責任；由於地是別人的，掛誰的看板，公司管不著。

針對多家民調 顯示，鄭運鵬與張善政差距接近，鄭運鵬昨受訪表示，看起來張善政民調靠的就是國民黨傳統基本盤，可能張認為自己相對輕鬆，「沒有像我，3個月就跑1000多場那麼緊湊」。張善政反批，鄭運鵬與其有這個功夫，「是不是應該關心我們桃園公共工程的品質。」