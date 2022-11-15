我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

北市民調：藍8成4挺蔣 15%考慮棄保 恐翻轉蔣黃選情

台灣新聞組／台北15日電
國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）14日「陽光力量讓台灣更有力」宣講，與新北市長候選人侯友宜（左）、台中市長候選人盧秀燕（右）合體。（記者葉信菉／攝影）
國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）14日「陽光力量讓台灣更有力」宣講，與新北市長候選人侯友宜（左）、台中市長候選人盧秀燕（右）合體。（記者葉信菉／攝影）

本報系聯合報台北市最新市話、手機雙底冊抽樣電訪調查，蔣萬安和黃珊珊分獲三成六及二成七選民支持，二成力挺陳時中。從政黨傾向看，國民黨支持者有八成四挺蔣萬安，政黨凝聚力高於民進黨支持者挺陳的七成三和民眾黨支持者擁黃的七成八；中立選民中，二成九挺黃，二成七擁蔣，兩人旗鼓相當，陳時中則落後12到14個百分點。

此外，投票前如果原本支持的候選人當選希望不大，雖有逾八成選民堅定不移，但也有一成五考慮棄保。分析顯示，棄保主要是蔣萬安與黃珊珊的選票流通，蔣萬安支持者有一成八可能轉投黃，黃珊珊支持者則有一成四可能轉投蔣，加上目前民眾黨支持者約有二成挺蔣，選票最後若回流到黃珊珊身上，都可能造成選情翻轉。

至於陳時中目前聲勢雖下滑，但由於民進黨支持者挺陳比率僅七成三，尚未完成歸隊，加上仍有三成三北市選民肯定陳時中擔任防疫指揮官期間有公平對待北市，對於陳擔任防疫指揮官期間的防疫表現也有三成七給好評，後續若能催出綠營基本盤及滿意陳施政表現者，選情仍有可為。

該民調進一步分析還發現，蔣萬安獲四成男性選民支持，領先黃珊珊13個百分點；黃珊珊在女性選民的支持度為二成七，和蔣萬安差距縮小為4個百分點；陳時中在男性和女性選民中所獲支持則都在二成左右。

「阿中政策說明會」14日晚在南港玉成公園舉行，蔡英文總統（左二）、前副總統陳建仁...
「阿中政策說明會」14日晚在南港玉成公園舉行，蔡英文總統（左二）、前副總統陳建仁（右二）為民進黨台北市長候選人陳時中（右）站台。（記者陳正興／攝影）
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）與競辦政策總召集人李鴻源（左）14日到慈祐宮參拜...
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）與競辦政策總召集人李鴻源（左）14日到慈祐宮參拜。（記者曾原信／攝影）

陳時中 防疫 民進黨

上一則

又爆詐助理費 高虹安引前立委判例自清

下一則

新聞評論／要讓世界知道 民進黨並不等於台灣

延伸閱讀

北市長封關民調：蔣萬安36% 黃珊珊27% 陳時中20%

北市長封關民調：蔣萬安36% 黃珊珊27% 陳時中20%
陳時中仇恨值何來？林濁水揭蔡英文是關鍵原因

陳時中仇恨值何來？林濁水揭蔡英文是關鍵原因
蔣萬安當年險被石舫亘分手 學長江啟臣勸和

蔣萬安當年險被石舫亘分手 學長江啟臣勸和
曝陳時中摟肩照被檢舉? 徐巧芯FB遭禁 喊還有千萬個我

曝陳時中摟肩照被檢舉? 徐巧芯FB遭禁 喊還有千萬個我

熱門新聞

台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

2022-11-09 02:29
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已