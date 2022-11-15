北市民調：藍8成4挺蔣 15%考慮棄保 恐翻轉蔣黃選情

國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）14日「陽光力量讓台灣更有力」宣講，與新北市長候選人侯友宜（左）、台中市長候選人盧秀燕（右）合體。（記者葉信菉／攝影）

本報系聯合報台北市最新市話、手機雙底冊抽樣電訪調查，蔣萬安和黃珊珊分獲三成六及二成七選民支持，二成力挺陳時中 。從政黨傾向看，國民黨支持者有八成四挺蔣萬安，政黨凝聚力高於民進黨 支持者挺陳的七成三和民眾黨支持者擁黃的七成八；中立選民中，二成九挺黃，二成七擁蔣，兩人旗鼓相當，陳時中則落後12到14個百分點。

此外，投票前如果原本支持的候選人當選希望不大，雖有逾八成選民堅定不移，但也有一成五考慮棄保。分析顯示，棄保主要是蔣萬安與黃珊珊的選票流通，蔣萬安支持者有一成八可能轉投黃，黃珊珊支持者則有一成四可能轉投蔣，加上目前民眾黨支持者約有二成挺蔣，選票最後若回流到黃珊珊身上，都可能造成選情翻轉。

至於陳時中目前聲勢雖下滑，但由於民進黨支持者挺陳比率僅七成三，尚未完成歸隊，加上仍有三成三北市選民肯定陳時中擔任防疫 指揮官期間有公平對待北市，對於陳擔任防疫指揮官期間的防疫表現也有三成七給好評，後續若能催出綠營基本盤及滿意陳施政表現者，選情仍有可為。