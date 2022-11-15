北市民調：藍8成4挺蔣 15%考慮棄保 恐翻轉蔣黃選情
本報系聯合報台北市最新市話、手機雙底冊抽樣電訪調查，蔣萬安和黃珊珊分獲三成六及二成七選民支持，二成力挺陳時中。從政黨傾向看，國民黨支持者有八成四挺蔣萬安，政黨凝聚力高於民進黨支持者挺陳的七成三和民眾黨支持者擁黃的七成八；中立選民中，二成九挺黃，二成七擁蔣，兩人旗鼓相當，陳時中則落後12到14個百分點。
此外，投票前如果原本支持的候選人當選希望不大，雖有逾八成選民堅定不移，但也有一成五考慮棄保。分析顯示，棄保主要是蔣萬安與黃珊珊的選票流通，蔣萬安支持者有一成八可能轉投黃，黃珊珊支持者則有一成四可能轉投蔣，加上目前民眾黨支持者約有二成挺蔣，選票最後若回流到黃珊珊身上，都可能造成選情翻轉。
至於陳時中目前聲勢雖下滑，但由於民進黨支持者挺陳比率僅七成三，尚未完成歸隊，加上仍有三成三北市選民肯定陳時中擔任防疫指揮官期間有公平對待北市，對於陳擔任防疫指揮官期間的防疫表現也有三成七給好評，後續若能催出綠營基本盤及滿意陳施政表現者，選情仍有可為。
該民調進一步分析還發現，蔣萬安獲四成男性選民支持，領先黃珊珊13個百分點；黃珊珊在女性選民的支持度為二成七，和蔣萬安差距縮小為4個百分點；陳時中在男性和女性選民中所獲支持則都在二成左右。
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